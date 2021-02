Presset øges på kendt politichef i Tibetsag

I Tibetkommissionen har Kai Vittrup forklaret, at han ikke kendte til, at demonstranter blev skjult under officielle kinesiske besøg.

Men torsdag modsiges han af en underordnet, vicepolitiinspektør Kim Lykke Østergaard.

- Det er hans opfattelse af virkeligheden. Jeg har en anden, siger Østergaard.

I 2002 under et besøg af den kinesiske premierminister Zhu Rongji fik Kim Østergaard personligt ordre om netop den slags af Kai Vittrup.

Dengang var Østergaard såkaldt indsatsleder. På Kongens Nytorv midt i København skulle han med store politibiler være parat til at omringe eventuelle tilhængere af bevægelsen Falun Gong i de karakteristiske gule trøjer. Han rådede over 15 biler.

- Jeg synes ikke, man kan kalde dem demonstranter. De står bare og mediterer. Men han (altså premierministeren, red.) skulle i hvert fald ikke se dem, siger Kim Østergaard om ordren.

Også tidligere er Kai Vittrup blevet modsagt af mellemledere i politiet. Vittrup skal udspørges på ny i marts.

Tibetkommissionen har til opgave at udrede, hvordan officielle kinesiske besøg blev håndteret tilbage fra 1995.

Torsdag siger vicepolitiinspektøren, at det i hvert fald siden 2002 har været fast praksis i Københavns Politi at holde demonstranter ude af syne for højtstående kinesere. Og det var ikke odiøst.

- Som jeg har forstået det, er det kulturelt. Kinesiske ledere bryder sig ikke om Falun Gong. Dengang tænkte jeg ikke andet, end at vi behandler vores gæster ordentligt, så okay.

- Jeg opfattede ikke dengang, at vi var på kant med Grundloven eller nogen som helst andre regler, siger han.

Imidlertid har juristerne i Tibetkommissionen slået fast, at loven skal forstås på en helt anden måde.

I en beretning fra 2017 om besøg i 2012 og 2013 konkluderes, at det var klart ulovligt, da politiet i de to år skjulte demonstranter. Borgernes ret til at ytre sig blev trådt under fode af politiet.

Under afhøringen lufter udspørgeren, advokat Jakob Lund Poulsen, sin frustration. Jo højere op i systemet, man spørger, desto mindre vil man vedkende sig - også selv om det "tjenestemæssigt er nærmest risikofrit".

Kim Østergaard er helt på samme linje.

- Jeg forstår det ganske enkelt ikke, siger han, der også retter pilen væk fra politiets rækker og mod Udenrigsministeriet.

- Det har altid været min opfattelse, at Udenrigsministeriet har ønsket det på den måde. Det er et ønske fra ministeriet, at der er særlige forhold for kinesere, siger han.

Hele affæren præger fortsat ordensmagten. Snakken går, og nogle gange er den sarkastisk.

- Jeg har fået 17 sms'er her til morgen, hvor folk spørger, om de skal hente mig i Vestre, eller om jeg bliver løsladt til gaden, beretter Østergaard.

- Det hele er så betændt, den sag hænger os alle sammen ud af halsen, så lad os få det overstået. Jeg er ikke i tvivl om, at vi alle, høj som lav, har brugt alle forhåndenværende midler til at undgå, at demonstranter var synlige, siger han.