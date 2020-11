Presset Mogens Jensen svarer uden om i centralt spørgsmål

Ministeren er havnet i politisk stormvejr, efter at det er kommet frem, at regeringen onsdag i sidste uge beordrede alle mink i Danmark aflivet uden lovhjemmel.

Mogens Jensen, statsminister Mette Frederiksen (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) var med på sidste uges pressemøde.

Tirsdag står det klart, at ingen af dem vidste, at der manglede lovhjemmel til at aflive alle mink. Både syge som raske.

Mogens Jensen kan over for TV Avisen på DR1 ikke svare på, om han havde spurgt sit ministerium til lovgrundlaget i det, regeringen meldte ud.

- Det står klart med de ting, der allerede er sagt, og som jeg også har sagt, at jeg bliver først selv orienteret om, at der ikke er lovhjemmel sidst på ugen (i weekenden, red.).

- Og det er klart, at det er også en fejl. Det kan man få at se nu i den redegørelse, vi laver. Så kan man tage stilling til, hvilke konsekvenser det skal have.

- Men jeg erkender åbent, at det var en fejl, og det beklager jeg, ikke mindst over for de mange minkavlere der knokler derude nu for at løse en opgave, der er uhyre vigtig for vores folkesundhed, siger Mogens Jensen til Tv Avisen.

Herefter konstaterer værten, at det lyder som "et nej" fra ministeren. Altså at Mogens Jensen ikke selv havde spurgt til lovgrundlaget.

Til det svarer Mogens Jensen:

- Jeg har ikke fået oplysninger om, at der ikke var lovhjemmel til det her før sidst på ugen i det her forløb. Også i et ministerium, hvor der er hårdt pres, sker der fejl.

- Det her er en fejl, der ikke må ske. Jeg kan kun tage ansvaret for, at det er sket. Men jeg vil sige, at uanset, om fejlen er sket eller ej, så ændrer det ikke ved konklusionen om, at det, at vi har den store minkproduktion i Danmark, den vurderes af Statens Serum Institut og sundhedsmyndighederne til at være en betydelig risiko for, at coronasmitten breder sig yderligere, og at den muterer.

- Det er på den baggrund, ud fra folkesundheden og ud fra den betydning, det har for den globale pandemi-bekæmpelse, at denne beslutning er truffet, siger han.

Mogens Jensen tilføjer, at han ikke trækker sig som minister. Det kræver partierne i blå blok ellers. Desuden har regeringens støtteparti Enhedslisten udtalt, at man ikke kan garantere en fredning af ministeren, selv om partiet er enig i, at alle mink skal aflives.

Aflivningen af op mod 17 millioner mink er ifølge regeringen vigtig for folkesundheden og en kommende vaccine mod corona. På grund af en mutation af coronavirus i mink.

Mutationen kan betyde, at en kommende vaccine i værste fald vil være mindre effektiv.

Onsdag skal Mogens Jensen i et minksamråd.