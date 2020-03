Pressede selskaber får penge tidligere end aftalt fra regioner

Samlet fremrykker de fem regioner betalinger for op mod 1,5 milliarder kroner. Det oplyser Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Landets regioner er blevet enige om at fremrykke betalinger til virksomheder for at hjælpe dem under coronakrisen.

Tiltaget gælder for både de små og store virksomheder, der leverer varer eller ydelser til regionerne.

Virksomhederne kan nu se frem til, at de modtager betaling af regninger, så snart de er godkendt - og ikke først når betalingsfristen forfalder.

- Mange virksomheder har det svært i denne tid. Og vi køber i regionerne varer og opgaver fra en lang række virksomheder, som vi er afhængige af for at kunne løse vores opgaver.

- Jeg ser det derfor som en naturlig ting, at vi i regionerne også ser på, hvordan vi kan afbøde nogle af konsekvenserne af den nuværende krise for vores leverandører, siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner.

De enkelte regioner vil nu se på deres betalingssystemer og gennemgå regninger, så leverandørerne kan få fremrykket betalingen for deres opgaveløsning.

Leverandørerne tæller blandt andet producenter af byggematerialer til sygehusbyggerierne, leverandører af hospitalsudstyr og vinduespudsere.

- Vi har travlt med at håndtere de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus.

- Men vi ønsker også som stor offentlig indkøber at påtage os vores del af ansvaret for at virksomhederne klarer sig bedst muligt igennem krisen.

- Derfor er jeg glad for, at vi i alle regioner er klar med denne håndsrækning til virksomhederne, siger Stephanie Lose.

Også flere af landets kommuner har meddelt, at de vil komme leverandører til undsætning ved at fremrykke betalinger.

Ifølge TV2 Øst har kommunerne i eksempelvis Næstved, Stevns og Faxe lavet tilbud om fremrykkede betalinger til virksomheder.

Også Holbæk Kommune har arbejdet på et lignende tiltag, skriver mediet.

Tidligere i denne uge præsenterede regeringen en hjælpepakke, der skulle hjælpe små og mellemstore virksomheder.

Ved at udskyde moms og skat mener regeringen, at der kan blive 40 milliarder kroner ude i virksomhederne.

Fra flere sider har der dog været efterspurgt tiltag, som direkte sender penge ud i virksomheder, frem for at man bare udskyder deres betalinger.