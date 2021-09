Pressede forældre afleverer syge børn i daginstitution

I en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for børne- og ungdomspædagogernes fagforening, Bupl, svarer næsten hver tredje forælder, at de før coronaen har måttet aflevere deres barn i daginstitution, selv om det var sygt.

- Den her undersøgelse viser det, som pædagoger har vist længe, nemlig at forældre har rigtig svært ved at være hjemme hos deres syge børn. Og derfor bliver de mange gange sendt afsted til daginstitutionen, siger formand i Bupl Elisa Rimpler.

Undersøgelsen er foretaget blandt 1008 forældre med børn i alderen 0-6 år. Ud af de forældre, der har afleveret syge børn, svarer 76 procent, at de ikke havde mulighed for at blive hjemme fra arbejde.

Når børn bliver syge, har forældrene typisk mulighed for at blive hjemme fra arbejde og tage barnets første og i nogle tilfælde anden sygedag.

Under coronapandemien har der været stort fokus på at holde børn hjemme, hvis de har de mindste symptomer, og for mange har det været muligt at arbejde hjemme.

Men hverdagen er nu ved at vende tilbage ude i daginstitutionerne, siger Elisa Rimpler.

- Vi har gjort noget rigtig godt under corona med at forebygge sygdom i langt højere grad. Til gavn for børn og alle andre. Også for samfundsøkonomien.

- Så noget må gøres. Med den her undersøgelse bør vi stoppe og se på, om vi kan gøre noget anderledes, siger hun.

Om det er realistisk, at forældre skal kunne tage fri fra arbejde i op mod 14 dage, som en helt almindelig virus sagtens kan vare for et lille barn, siger hun, at man jo kan se mod for eksempel Sverige.

I februar fik et borgerforslag om at udvide forældres ret til at passe deres syge børn de nødvendige 50.000 stemmer og blev taget op i Folketinget.

Forslaget fremhævede en svensk model, hvor forældre kan passe syge børn op til 12 år og få et beløb svarende til 80 procent af dagpengesatsen.

Forslaget fik opbakning i Folketinget fra SF og Enhedslisten, men fik ikke det nødvendige flertal.

Hos Dansk Arbejdsgiverforening mener vicedirektør Steen Müntzberg da også, at forældre har muligheder nok i dag for at passe deres syge børn.

Han fremhæver i Politiken, at mange private og offentligt ansatte har mulighed for at tage barnets første og anden sygedag, ligesom mange har to årlige omsorgsdage og desuden en række ekstra ferie- og fridage.

- Og så har vi jo lært under corona, at rigtig mange af os har et job, vi kan passe hjemmefra. Og den mulighed kan man jo også bruge, hvis man har et sygt barn, siger han til Politiken.