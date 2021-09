Pressechef undrer sig over pressemeddelelse blev instruks

Men hun fortæller, at det undrer hende, at den pressemeddelelse, som ministeriet udsendte 10. februar 2016, blev til en instruks.

Mia Tang, der var pressechef i Inger Støjbergs ministerium, har onsdag i Rigsretten svært ved at huske mange detaljer fra forløbet i 2016, hvor Støjberg besluttede at adskille asylpar.

- Nu bliver det langt hen ad vejen til en instruks, og det har jeg undret mig meget over, fordi det er en pressemeddelelse, siger Mia Tang.

Pressemeddelelsen er central i rigsretssagen mod Støjberg, for ifølge sagens anklagere blev den til en ulovlig instruks. Og Støjberg er tiltalt for at have iværksat den ulovlige instruks og fastholdt den.

I pressemeddelelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet meddelte Støjberg, at hun satte en stopper for, at mindreårige kunne bo med en ægtefælle eller samlever på danske asylcentre.

Det blev ikke nævnt, at der kunne være undtagelser, selv om parrene har krav på en individuel vurdering.

Anklager Anne Birgitte Gammeljord spørger i Rigsretten Mia Tang ind til, om pressemeddelelsen skal være retvisende.

- Selvfølgelig skal den være retvisende, men den behøver i min optik ikke at være udtømmende, siger hun.

Samme udlægning af pressemeddelelsen kom Støjberg med, da hun blev afhørt tidligere i rigsretssagen.

Dagen inden pressemeddelelsen godkendte Støjberg et notat, som tilsagde, at der var undtagelser. Mia Tang kan ikke huske at have hørt om notatet på møder, og hun kan ikke huske at have fået det.

- Jeg kan ikke udelukke at have set det, men jeg kan ikke huske at have fået det, siger hun.

Pressechefen bliver også spurgt ind til flere mails fra forløbet i januar og februar 2016, men hun kan ikke huske dem. Og hun har også svært ved at huske detaljer omkring forløbet med pressemeddelelsen.

På et tidspunkt i forløbet var der to versioner af pressemeddelelsen. Men Mia Tang afviser at have erindring om det.

- Nej, det har jeg ikke. Jeg kan sagtens huske, at pressemeddelelsen går rundt i systemet, men jeg kan ikke huske, hvem der sagde hvad, hvornår, siger hun.

Hun beklager flere gange, at hun ikke kan huske mere.

- I bagklogskabens lys ville jeg ønske, at jeg havde taget notater, siger Mia Tang.

Mia Tang husker dog, at hun gik ind på Støjbergs kontor med den printede pressemeddelelse, da den var klar. Støjberg ville dog havet fjernet et afsnit om undtagelser.

Derfor gik Mia Tang til departementschef Uffe Toudal Pedersen, og han vendte det på et kort møde med Støjberg og hendes rådgiver, Mark Thorsen.

På mødet tillod Uffe Toudal, at det blev taget ud, selv om han ikke mente, at det skulle være sådan, og han har fortalt, at han understregede, at der ville blive administreret med undtagelser - uanset pressemeddelelsen.

- Jeg får grønt lys til, at det afsnit kan tages ud, og så sender vi den ud, siger Mia Tang.