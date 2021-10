Premiere udskydes: Dansk film minder om angreb i Norge

- På baggrund af den tragiske hændelse i går i Norge og i respekt for de pårørende har vi i Nordisk Film truffet beslutning om at udskyde premieren på "Vildmænd", siger Frederik Honore, der er direktør for Nordisk Film Distribution.

Onsdag aften skød en mand med dansk statsborgerskab med bue og pil i den norske by Kongsberg.

Ifølge politiet blev der også brugt andre våben. Fem personer - fire mænd og en kvinde - er blevet dræbt.

"Vildmænd" handler om den danske familiefar Martin, der i sin flugt fra hverdagens hamsterhjul forsøger at leve som vildmand i de norske fjelde.

På filmplakaten ser man Rasmus Bjerg i et supermarked med bue og pil på ryggen.

- Vi vil gerne understrege, at de ligheder der er mellem filmen og gårsdagens tragedie er helt tilfældige.

- Men vi vil gerne prioritere, at der bliver bedre tid til at bearbejde tragedien, før det bliver muligt for et dansk publikum at opleve filmen i biografen, siger Frederik Honore.

Filmen skulle oprindelig have haft premiere 28. oktober. Der er ikke fastlagt en ny dato for premieren.