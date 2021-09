Prehn afviser flere penge: Landbrugsaftale må nås med 22 milliarder

Derfor kommer regeringen ikke til at smide flere penge på bordet, sådan som de borgerlige partier ellers ønsker det.

Det siger Prehn ved Socialdemokratiets kongres i Aalborg.

- Jeg synes, at blå blok skal til at finde ud af, om de først og fremmest er ambitiøse om klimaet, eller om det endnu en gang handler om at presse flere penge.

- Der er rigeligt med penge i forvejen, vi har masser af landbrugsstøtte, så vi skal ikke til at give mere. Vi burde kunne nå frem til en løsning på baggrund af de 22,6 milliarder, vi sidder med nu, lyder det.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) har over for Politiken afvist at skaffe flere penge.

- Det er jo ikke sådan, at vi har en kasse, der ikke er nogen, der skal finansiere. Så de beder om, at danskerne skal finansiere en større del af klimaomlægningen i landbruget. Bare lige så vi får det afklaret. Det er ikke vores udgangspunkt, lyder det.

På spørgsmålet om, hvorvidt det så er et nej, svarer Mette Frederiksen:

- Det er et nej, sagde hun lørdag morgen til Politiken.