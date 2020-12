Praktiserende læger skal vaccinere alle plejehjemsbeboere

- Regeringen har besluttet, at beboere på plejecentre skal vaccineres som nogle af de første. Det giver rigtig god mening, og når samfundet beder os om at løse opgaven, så tager vi det naturligvis på os, siger formanden for PLO, Jørgen Skadborg, i pressemeddelelsen:

- Vi har i weekenden skrevet til vores kommunale formænd og hvert enkelt medlem, og vi har bedt de kommunale formænd om i denne uge at koordinere, hvilke læger der skal dække hvilke plejecentre.

Jørgen Skadborg siger til DR, at de er blevet bedt om at stå klar til at vaccinere på landets 971 plejecentre inden for 48 timer fra den 22. december.

Dermed kommer lægerne potentielt på arbejde juleaften.

Ifølge organisationen har interessen blandt praktiserende læger for at medvirke været "overvældende".

Danske Regioner skriver i en pressemeddelelse, at regionerne vil vaccinere med udkørende vaccinationsenheder til plejehjem, på vaccinationscentre og på hospitalerne.

De vil samtidig stille køle- og frysefaciliteter til rådighed for vaccinerne, når de ankommer fra Statens Serum Institut, der modtager dem først.

Sundhedsstyrelsen oplyste torsdag, at de første coronavacciner er på vej til Danmark, og den indledende vaccinationsplan er klar.

Her prioriteres beboere på plejehjem blandt de første til at modtage coronavaccinen.

Der er omkring 40.000 plejehjemsbeboere i Danmark.

I sidste uge slog coronasmitte på plejehjem rekord under pandemien, hvor der var i alt 199 smittede beboere på en uge. Ugen før var der 116 coronatilfælde.

Smitten har også bredt sig til hele landet. Samtlige fem regioner havde i sidste uge plejehjemsbeboere med coronavirus.

I alt var 57 plejehjem ramt i hele landet, og 20 plejehjemsbeboere døde i sidste uge med coronavirus.