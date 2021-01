Praktiserende læger kimes ned af vaccinationslystne danskere

Det skaber pres på de i forvejen belastede telefonlinjer, lyder det fra formanden for de praktiserende læger, Jørgen Skadborg.

Mange danskere ringer i disse dage til deres praktiserende læge for at spørge til, hvornår de kan blive vaccineret mod covid-19.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er for få praktiserende læger og i forvejen har travlt med at betjene folk, der henvender sig - også med coronarelaterede emner.

- Så vi har ikke brug for tomgangshenvendelser, hvor vi alligevel ikke kan sige, at det ved vi ikke endnu, siger Jørgen Skadborg.

Beboerne på plejecentre står forrest i køen til at få vaccinen.

Landets regioner har oplyst, at man inden udgangen af denne uge vil have uddelt det første af to vaccinestik til plejehjemsbeboere, der måtte ønske det.

Dermed er man foran tidsplanen, og det betyder, at der også er åbnet vaccinationsklinikker beregnet til andre målgrupper.

Det gælder eksempelvis ældre, der bor i eget hjem, og som modtager praktisk og personlig pleje af kommunen.

Det kan også være andre borgere, der er i særlig risiko for at få et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet med covid-19.

Men borgerne skal ikke kontakte deres praktiserende læge for at booke en vaccine, lyder det fra Jørgen Skadborg.

Borgere, der er visiteret til vaccination, modtager invitation gennem e-boks eller papirbrev, hvis man er undtaget fra at modtaget digital post.

Tirsdag er det dog kommet frem, at tusindvis af borgere, som skulle have modtaget tilbud om vaccination, slet ikke er blevet indkaldt via e-boks.

Det skriver TV2, der har fået oplysningen bekræftet af de fem regioner.

Ifølge regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i Region Midtjylland ligger fejlen hos Statens Serum Institut (SSI).

- Alt er gjort klart - nu mangler vi blot borgerne. Der er sket en fejl hos Statens Serum Institut. Instituttet har på grund af en teknisk fejl ikke fået informeret de borgere, som skulle vaccineres, i e-boks, siger han til Aarhus Stiftstidende.