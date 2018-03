Praktikant vidner mod Madsen: Sav i ubåd giver ikke mening

Det giver ikke mening, at Peter Madsen på dagen for sejlturen med den svenske journalist Kim Wall flyttede en sav ned i den hjemmebyggede ubåd "UC3 Nautilus".

- Vi har talt om, at der skulle laves en værkstedstavle bag i ubåden. Men det ville ikke give mening at stå og save nede i ubåden. Man ville gøre det oppe på land. Der har vi en rundsav, siger vidnet.

Efter alt at dømme var den unge maskinmesterstuderende den sidste i ubåden, inden Wall og Madsen 10. august i fjor sejlede ud på Øresund.

Anklagemyndigheden mener, at Peter Madsen inden turen i ubåden planlagde og forberedte, at han ville mishandle og dræbe 30-årige Wall.

Af den grund er det centralt at påvise, at en række værktøjer, herunder en fukssvans med orange skaft, ikke umiddelbart havde noget at gøre i båden.

Specialanklager Jakob Buch-Jepsen oplyser, at der i øvrigt ikke er fundet træ i ubåden, som ville kunne bruges til at bygge hylder.

Efter alt at dømme brugte Madsen saven, da han om morgenen 11. august parterede Kim Wall.

Den tiltalte selv hævder, at hans svenske gæst døde af kulilteforgiftning, mens han selv var på ubådens dæk, og at han i en form for choktilstand besluttede sig for at partere liget.

Det er imidlertid ikke kun saven, der undrer den unge praktikant.

Eksempelvis havde en bunke stålrør længe ligget på værkstedet, men i forbindelse med sejlturen havde Madsen flyttet dem ned i båden.

Også et bælte af mærket Biltema havde den tiltalte tilsyneladende købt i tiden op til Kim Walls død.

Da journalistens torso 21. august skyllede i land på det sydlige Amager, var den påført netop dette bælte samt påsatte stålrør.

Formålet var tilsyneladende, at torsoen ligesom Walls andre kropsdele ikke skulle blive fundet.