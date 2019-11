Praktik til udviste undrer både minister og Pia Kjærsgaard

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er tirsdag i samråd efter, at Jyllands-Posten kunne fortælle, at udviste kriminelle og udlændinge på tålt ophold kan komme i praktik fra udrejsecentret Kærshovedgård.

Han er indkaldt af Dansk Folkepartis udlændingeordfører Pia Kjærsgaard. Hun undrede sig over, at personer, der står til at skulle rejse ud af landet, bliver sendt i praktik.

- Jeg kan ikke forlige mig med det, for det er personer, der skal hjem. De kører rundt med hårde hvidevarer og installerer dem i folks hjem. De kommer i praktik i pizzeriaer, frisører og så videre.

- Så jeg vil gerne høre, om der er større muligheder for at få folk udsendt, når de har været i praktik?, spørger Pia Kjærsgaard.

Det er ikke særligt klare svar, Mattias Tesfaye kunne give udlændingeordføreren.

- Samrådet har givet mig anledning til at blive klogere, og jeg medgiver, at det ikke var det område, jeg vidste mest om.

- Jeg er enig med spørgeren i, at det er påfaldende, at udlændinge på tålt ophold og udviste kriminelle kan komme i praktik, siger ministeren og fortsætter:

- Reglerne blev indført i 2003 af den daværende VK-regering. Spørgsmålet må være, om det fremmer udlændinges hjemrejse? Det har vi ikke grundlag til at sige noget konkret om.

Han fortæller yderligere, at der er omkring 1000 personer i Danmark, der er udvist men ikke kan blive det reelt. Og at man har meget lidt viden om, hvad der egentlig motiverer dem til at rejse ud af landet.

Noget Pia Kjærsgaard da også noterede som værende mærkeligt.

- Jeg er enig i, at det er mærkværdigt, at vi har haft ordningen i over 15 år og ikke ved, om den har en effekt.

- Vi ved forbløffende lidt om, hvad der får folk til at rejse hjem. Men jeg vil ikke afvise, at praktik virker. Så jeg vil ikke afskaffe det uden videre. Hvis det virker, så lad os bruge det, siger Mattias Tesfaye.

Dansk Folkepartis integrationsordfører Marie Krarup erklærer sig chokeret over, at de kriminelle udviste og dem på tålt ophold via praktik bevæger sig rundt i lokalsamfundet.

- Det er helt utroligt, at det kan findes. Det ville man ikke have kunnet med Lindholm, fordi det ville have været omkredset af vand, siger hun med henvisning til den tidligere regerings planer om et udrejsecenter på den lille ø Lindholm.