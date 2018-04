Præstestillinger flyttes til de større byer

Vi véd det godt: De større byer vokser, og mange landdistrikter må vinke farvel til beboere og især til deres voksne børn.Ikke mindst København og Aarhus står for en voldsom befolkningstilvækst, mens områder som for eksempel Nord- og Sønderjylland oplever, at det er svært at lokke nye tilflyttere til. Dén udvikling har nu fået landets biskopper til at tage fat på en omfordeling af præstestillingerne, som blev godkendt af Kirkeministeriet sidste år. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Den demografiske udvikling har jo også forandret det kirkelige landskab, og derfor er vi i gang med at undersøge, hvilke stifter der skal afgive præstestillinger til andre stifter. Det vil typisk være stifterne i Aarhus og København, der skal modtage sognepræster, mens andre skal afgive,? fortæller biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær.

På et netop afholdt bispemøde har biskopperne aftalt en køreplan for omfordelingen, der skal være på plads om godt tre år, og Henrik Stubkjær understreger, at ingen præster vil blive fyret på baggrund af den ændrede fordeling.

- Det kommer til at foregå på den måde, at stifter, der skal afgive præstestillinger, skal gøre det i forbindelse med, at en stilling bliver ledig. I stedet for at genbesætte jobbet, bliver den ledige stilling meldt ind til en fælles "bank" i Fyens Stift, der så skal stå for fordelingen, forklarer Henrik Stubkjær, der også kan fortælle, at provsterne i Ribe Stift allerede er begyndt at undersøge, hvilke stillinger der kan afgives til et af de mere befolkningstætte stifter.

Ifølge aftalen med Kirkeministeriet skal et stift som Ribe senest ved udgangen af år 2021 i alt afgive 2,37 præstestillinger, mens et stift som Aarhus skal modtage fire. På spørgsmålet om, hvorvidt biskopperne ved at nedlægge præstestilllinger i de mindre befolkede områder selv er med til at forstærke en udvikling, svarer Henrik Stubkjær:

- Kirken skal være dér, hvor folk er. Og det betyder, at vi nu også er begyndt at undersøge, om vores funktionspræster er, hvor de skal være, eller om der også dér er sket forandringer i samfundet, som peger på nye steder, hvor folk faktisk efterspørger en præst.