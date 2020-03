Præst med et fast blik på frihedsidealet

Hun uddannede sig selv til præst, men trods en karriere uden for Christiansborgs mure, er de færreste i dag i tvivl om hendes værdigrundlag.

Lørdag den 21. marts fylder sognepræsten og debattøren 50 år.

Katrine Winkel Holm er vokset op i et hjem, hvor der aldrig har været lagt låg på de politiske ytringer. Hendes far, Søren Krarup, skulle i en årrække blive en af de mest fremtrædende figurer i Dansk Folkepartis folketingsgruppe.

Selv blev hun i 1997 uddannet som præst ved Københavns Universitet, men der skulle dog gå mange år, før hun blev ansat som præst i en dansk kirke.

I stedet kastede hun sig over andre ting, der lå hjertet nær - oftest med udgangspunkt i skarpe holdninger til samfundsudviklingen.

I 2004 var hun således med til at stifte Trykkefrihedsselskabet, som hun året efter blev næstformand for.

Katrine Winkel Holm forsøgte i perioden også at sætte sit præg på folkekirken, da hun i kølvandet på Muhammed-krisen dannede "Islamkritisk Netværk" i folkekirken.

- Det var vigtigt at forstå, at man kunne se blandt folkekirkens kristne, at der også var uenighed i folkekirken, har Katrine Winkel Holm udtalt om initiativet.

Mens Katrine Winkel Holms storesøster Marie Krarup i 2011 fulgte i farens fodspor og blev valgt ind i Folketinget for Dansk Folkeparti, fortsatte hun selv kampen for sine værdier uden for Christiansborg.

I 2014 blev hun valgt som formand for Trykkefrihedsselskabet, hvor hun sad på posten i fem år.

I 2015 blev hun ansat som sognepræst i Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby pastorat. Præstegerningen har dog ikke dæmpet Katrine Winkel Holms stemme i debatten.

Hun har således de seneste år været flittig skribent på læserbreve og kronikker og har i dag en blog på Jyllands-Posten.