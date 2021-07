Præsidenten der blev kunstmaler

Og hvem skulle nu have troet, at Bush, præsident i USA fra 2001 til 2009, står og svinger malerpenslen for at lave portrætter?

Så sent som i april i år afslørede han endnu 43 af sine værker.

Det er portrætmalerier af såvel hverdagshelte som kendte personer.

Det gælder blandt andre de tidligere udenrigsministre Henry Kissinger og Madeleine Albright.

Der er også en anden og måske også overraskende side af ham.

Når tidligere præsidenter og præsidentfruer mødes til officielle lejligheder, er det tydeligt, at George W. Bush og Michelle Obama, præsident Barrack Obamas kone, trives i hinandens selskab.

De holder sig til hinanden. De griner og laver sjov.

Det så vi senest den 20. januar i år, da Joe Biden blev taget i ed som USA's præsident.

George W. Bush er en af de mest omstridte amerikanske præsidenter i nyere tid, lige bortset fra Donald Trump.

Kritikere har beskyldt ham for ikke at være skarp nok. Andre siger, at han er en mand, man gerne vil drikke en øl med på en bar.

Bush havde kun haft posten i knap otte måneder, da al-Qaeda begik det store terrorangreb i New York og Washington D.C. med kaprede fly.

Omkring 3000 amerikanere blev dræbt.

Mange husker billederne af Bush, der var gæst i en skoleklasse, da han fik hvisket oplysningerne om angrebet i øret.

Terrorangrebet fik Bush til at iværksætte angrebet på Afghanistan og jagten på Osama bin Laden, der blev dræbt i Pakistan for 10 år siden.

Først nu 20 år efter invasionen er USA på vej ud af Afghanistan igen.

I 2003 stod USA i spidsen for angrebet på Irak. USA begrundede angrebet med Iraks arsenal af masseødelæggelsesvåben.

De våben er imidlertid ikke fundet. Kritikere anklager USA for en invasion på et falsk grundlag.

En invasion, der førte til mange års blodig uro og krig i Irak.

George W. Bush blev den anden Bush, der flyttede ind i Det Hvide Hus. Hans nu afdøde far, George H.W. Bush, var præsident fra 1989 til 1993.

Som ung var det ikke umiddelbart givet, at fødselaren havde kurs mod magtens tinde i Washington D.C.

Han drak for meget. I 1976 fik han en dom for at have kørt spirituskørsel.

Han arbejdede i oliebranchen - det var jo Texas - og han forsøgte samtidig at blive valgt til Repræsentanternes Hus.

Senere hjalp han i sin fars valgkamp.

I 1995 kom hans politiske gennembrud. Han blev guvernør i Texas, og fem år senere blev han så valgt til posten som USA's præsident.

Han sejrede over Demokraternes Al Gore, men det var en kneben sejr, der måtte afgøres af domstolene i Florida.

George W. Bush er gift med Laura Bush. Parret har tvillingedøtrene Jenna og Barbara på 39.