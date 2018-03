Powerægteparret Beyoncé og Jay-Z giver koncert i Parken

Powerægteparret Beyoncé og Jay-Z tager igen på fællesturné, og 23. juni giver de koncert i Parken i København.

Det skriver koncertarrangøren Live Nation i en pressemeddelelse.

Koncerten er en del af turnéen "On the Run II" som er en efterfølger til ægteparrets fælles "On the Run Tour", der i 2014 strakte sig over 21 koncerter.