Positivprocent for coronasmittede er den laveste siden august

Det betyder, at andelen af smittede - den såkaldte positivprocent - er helt nede på 0,30.

Man skal tilbage til 31. august for at finde et tilsvarende lavt tal.

Antallet af indlagte falder med 7 til 534 personer, og der er 19 nye dødsfald.

Samlet set har der været 2125 coronarelaterede dødsfald, siden epidemien ramte landet i februar sidste år.

Det er særligt den britiske coronavariant B117, der - fordi den regnes for mere smitsom - har sundhedsmyndighedernes fokus.

Ifølge den seneste opgørelse for virusvarianten er der indtil videre konstateret 1047 tilfælde af B117 herhjemme i perioden fra 14. november sidste år til 25. januar i år.

B117 udgjorde i uge 13,1 procent af de analyserede positivprøver. Sammenligner man med uge 1 var det tilsvarende tal 4 procent.

Med til billedet hører, at det er cirka halvdelen af de positive prøver, der bliver analyseret.