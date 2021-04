Folketingets partier har vurderet, at flere dele af samfundet kan genåbne hurtigere, hvis kunder og besøgende kan dokumentere, at de ikke er sandsynlige smittebærere. (Arkivfoto)

Positiv test er danskeres coronapas i 12 uger

Når samfundet begynder at åbne mere fra tirsdag den 6. april, bliver fremvisningen af et coronapas adgangsbilletten til blandt andet at komme til frisøren og tatovøren.

Her kan kunder og besøgende vælge at fremvise, at de tidligere har været smittet med coronavirus og dermed få lov til at blive betjent.