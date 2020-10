Porsche-bande: Politiet aflyttede formodede kokainsælgeres biler

De fire mænd, der alle har udenlandsk klingende navne, antages af politiet at være bagmændene i et netværk, som er blevet omtalt som Porsche-banden.

Fire mænd er fredag på anklagebænken i Retten i Viborg tiltalt for at stå bag organiseret salg af kokain i Skive.

Politiet slog til mod mændene i november 2019.

Men allerede i 2018 opstod der mistanke om, at der blev handlet kokain i den midtjyske by ved hjælp af særlige salgstelefoner.

Det forklarer specialanklager Lise Hebsgaard under sin forelæggelse af sagen i retten.

Anklageren fortæller, at der blev iværksat aflytning af flere telefoner.

Der blev også iværksat aflytning af tre af de tiltaltes biler - en Audi Q5, en VW Passat og en Opel Corsa.

I retten afspilles optagelserne. Dommer og domsmænd udstyres med hovedtelefoner, da der angiveligt er meget støj på optagelserne.

Det skyldes ifølge anklageren, at de tiltalte ikke anvender sikkerhedssele.

Så bilernes selealarm bimler, samtidig med at bilradioen spiller, og vinduerne er åbne, forklarer hun.

En 21-årig mand med mørkt hår og blå skjorte afhøres som den første.

Han har ifølge sin forsvarsadvokat erkendt sig delvist skyldig i anklagen om handel med kokain.

Han smiler til tilhørerne, da han indtager vidneskranken.

Manden kalder de øvrige tiltalte for sine kammerater. Han vil ikke udtale sig om dem, kun om sig selv, understreger han.

Den 21-årige beskriver sin rolle som at hente penge, når der var solgt kokain og hash.

Det skete en eller to gange om ugen, og beløbet var mellem 1000 og 10.000 kroner.

Han kan ikke huske, hvor mange penge han selv modtog.

Men det var ifølge den tiltalte et supplement til SU'en, som han modtog.

I "ny og næ" købte han en bil, som han videresolgte og tjente penge på, forklarer han.

Han beretter også, at han gik på casino, hvor det "gik op og ned" i forhold til gevinster og tab.

Tidligere er syv personer dømt i sagskomplekset for at have foretaget 1479 handler med kokain.

Under efterforskningen af sagen kunne Midt- og Vestjyllands Politi identificere cirka 280 aftagere af euforiserende stoffer.

Der er ifølge politiet tale om helt almindelige mennesker fra alle samfundslag i og omkring Skive.

Hovedparten af disse sager er endt med bødeforlæg.

Der skal afhøres 38 vidner i den omfattende sag med 12.000 dokumenter. Retten har afsat 23 dage til at behandle sagen.