Populært lægemiddel kædes sammen med hudkræft

- Hvert tiende tilfælde af en særlig kræftform i huden ville forsvinde, hvis vi fjernede lægemidlet. Eller 250 færre danskere kunne hvert år undgå at få hudkræft, siger ph.d. Anton Pottegård, lektor på Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci på Syddansk Universitet.

Et af verdens mest populære lægemidler kædes direkte sammen med en markant øget risiko for hudkræft.

Han står i spidsen for et dansk forskerhold, der mandag offentliggør deres resultater i verdens førende videnskabelige tidsskrift for hudsygdomme, Journal of the American Academy of Dermatology.

De kæder kombinationspræparater med indholdsstoffet hydrochlorthiazid sammen med en øget risiko for hudkræft. Lægemidlerne bliver brugt mod forhøjet blodtryk.

80.000 danskere med hudkræft er blevet undersøgt og har fået gransket deres lægemiddelforbrug.

Ifølge forskningen er konklusionen, at længere tids brug af hydrochlorthiazid øger risikoen for at få den særlige kræftform pladecellekræft i huden med op til syv gange.

2500 danskere får årligt pladecellekræft. Studiet viser, at hver tiende af disse kan tilskrives brug af hydrochlorthiazid.

- Det er svært foruroligende. Vi undersøgte flere andre store, populære lægemiddelgrupper mod forhøjet blodtryk og fandt ingen som helst sammenhæng mellem brug og forekomst af kræft, siger Anton Pottegård til Politiken.

Lægemiddelstyrelsen oplyser til Politiken, at man har rejst sin bekymring hos Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Her vil man nu undersøge lægemidlet nærmere.