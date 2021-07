Populær sport skaber farlige situationer på havet

Flere og flere har fået øjnene op for stand-up-paddleboardet, hvor man med en padel og stående på et bræt begiver sig afsted på havet.

Sådan lyder advarslen fra Trygfondens Kystlivredning og Dansk Sejlunion.

Sidste år var paddleboards involveret i hver fjerde livstruende hændelse, som krævede assistance fra landets kystlivreddere.

- Paddleboards er overrepræsenteret i redningsstatistikkerne. Det er en risikofyldt aktivitet, siger Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.

De farlige situationer opstår især, når der er fralandsvind. Når vinden kommer fra land, kan man hurtigt drive langt væk fra kysten.

Hvis man ikke har kræfter til at padle mod vinden og tilbage mod kysten, kan der opstå en farlig situation.

- Det med at aflæse fralandsvinden har vi ikke så godt styr på herhjemme. Fralandsvinden tager fat i én, hvis man står på et let - og eventuelt oppusteligt - board, siger Anders Myrhøj.

Det er et lovkrav, at man medbringer en svømmevest, når man sejler ud på et paddleboard. Men det er langtfra alle, der husker det. Faktisk er det livreddernes opfattelse, at de færreste ved, at det er et krav.

Hvis man ikke har medbragt svømme- eller redningsvest, kan det udløse en bøde på 1500 kroner. Særligt om sommeren patruljerer politiet til havs.

- Det er desværre ikke normen at tage svømmevest på. Nogle husker at tage den på, men de fleste opfatter det ikke som nødvendigt.

- Når du har en svømmevest på, har du bedre mulighed for at hjælpe dig selv ud af vanskelige situationer. Du skal ikke bruge alle dine kræfter på at holde dig selv oppe i vandet, hvis du falder af brættet, og du undgår at gå i panik i situationen, siger Anders Myrhøj.

Hos Dansk Sejlunion opfordrer instruktør Henrik Tang Kristensen til, at man tager højde for sine egne styrker og svagheder, når man sejler ud på et paddleboard. Er man nybegynder, bør man blive tæt på land.

Han kalder paddleboards for en "megatrend".

- Det er en aktivitet, som alle kan dyrke. Men man skal være bevidst om sine egne færdigheder, og om hvor stærk og udholdende man er.

- Der skal ikke meget vind til, før man bliver påvirket. Selv ved en vindstyrke på fire til fem meter i sekundet kan det for nogle være hårdt at padle, hvis vinden kommer fra siden eller forfra, siger Henrik Tang Kristensen.

Hvis man ikke er vant til at færdes på vandet, vil det være en fordel at tage et kort kursus, inden man begiver sig ud på et paddleboard.

- Både for at lære selve aktiviteten, men også for at få nogle af de maritime grundkompetencer på plads. Det er et andet miljø, man kommer ud i, når man tager ud på vandet.

- Sejler man ud fra en lystbådehavn eller en større havn, er det afgørende, at man kender trafikreglerne til søs, siger Henrik Tang Kristensen.