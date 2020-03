Populær skuespiller i kamp mod drukkultur

Allan Olsen var også med i efterfølgeren "Charly & Steffen", og så var karrieren som skuespiller skudt i gang. I 1980 fik han Bodilprisen for hovedrollen som "Johnny Larsen" i filmen af samme navn.

Mandag den 21. marts fylder den drengede skuespiller 60 år.

Han er også kendt fra filmatiseringen i 1985 af Klaus Rifbjergs romanklassiker "Den kroniske uskyld" - og en lang række andre film.

Blandt dem folkelige storsucceser som "Midt om Natten" (1984), "Olsen-bandens sidste stik" (1998) og hertil et par afsnit i "Far til fire"-serien.

Allan Olsen har også spillet revy - i Cirkusrevyen og Mogenstrup-revyen.

Han voksede op i Værebroparken i Gladsaxe, og en stor del af sin ungdom udlevede han i alkoholens og stoffernes tegn i en grad, så det var livstruende. Han begyndte på antabus allerede som 18-årig - sideløbende med den spirende karriere som skuespiller.

Allan Olsen har fortalt åbent om sit liv som dranker og stofmisbruger gennem en årrække, indtil han i 1993 efter ophold på et behandlingshjem og benhård døgnterapi endegyldigt fik sat prop i flasken.

Det skildrer han blandt andet i en selvbiografi om sin alkoholisme. Han holder også foredrag om drukkulturen blandt unge.

De senere år har han ved siden af arbejdet som skuespiller haft bijob i fængselsvæsnet, hvor han har coachet indsatte misbrugere til at prøve at få et ansvarligt liv uden kriminalitet efter løsladelsen.

- Jeg har en helt anden tilgang end socialrådgivere og fagpersonale. Jeg taler deres sprog og ved, hvad det handler om.

- Og de ved, at jeg lige så vel som dem kunne være blevet kriminel, fortalte Allan Olsen i december 2018 i et interview med Magasinet Helse.

Der er i dag sket en kommercialisering af børns og unges afhængighed, mener han.

- Bagmændene er ikke kun rockere, men også børsnoterede selskaber, der tjener penge på at sælge sprut med stor profit for øje, tilføjede han.