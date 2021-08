Populær lægeordning bliver fremtidssikret

Det er nogle af de konklusioner, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, i 2014 kom frem til efter et forsøgsprojekt, hvor en praktiserende læge kom fast på et plejehjem.

Forsøget blev bredt ud til hele landet to år senere. Efter fem år med skiftende finansiering kommer der nu en mere permanent løsning.

Fra årsskiftet er den nemlig skrevet ind i de praktiserende lægers overenskomst.

Det vækker glæde hos Ældre Sagen.

- Det tænker vi, er rigtigt positivt. Nu er det blevet mere permanent, og der er kommet en fast ramme for plejehjemslægerne, siger seniorkonsulent hos Ældre Sagen, Rikke Hamfeldt.

En plejehjemslæge kommer fast forbi det plejehjem, de er tilknyttet, ved siden af deres almindelige lægepraksis - for eksempel en gang om ugen.

Her tilser de beboere, som har dem som læge og har behov for at se dem, og de underviser personalet og gennemgår beboernes medicin, når det er nødvendigt.

Steen Rank Petersen, der er sundhedschef i Gladsaxe Kommune, kan også se flere af de gode resultater, som forsøgsprojektet viste, på plejehjemmene i hans kommune, der har en tilknyttet læge.

- De akutte henvendelser bliver voldsomt minimeret, og der er langt mere styr på medicinen, siger han.

Jørgen Skadborg, der er praktiserende læge og formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), er ligeledes godt tilfreds med ordningen.

- Det kan du tro, siger han.

Rikke Hamfeldt peger på klare fordele for de ældre.

- Ordningen er en rigtig stor fordel for plejehjemsbeboerne - det giver en stor tryghed og tilfredshed for dem - og så ved vi også, at det giver færre indlæggelser, og der kommer bedre fokus på medicineringen.

Til trods for populariteten og de positive erfaringer var det kun 44 procent af kommunerne, som havde læger tilknyttet ordningen på alle deres plejehjem i 2020. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening.

- Alle erfaringerne er positive, så derfor havde vi gerne set, at man var nået meget længere, siger Rikke Hamfeldt.

Jørgen Skadborg peger på to problemer, som kan have ført til udfordringerne med at implementere ordningen.

Fordi projektet først blev finansieret igennem satspuljemidlerne fra 2016 til 2019 og dermed var midlertidigt, kan det have gjort flere skeptiske, mener han.

I forbindelse med, at ordningen blev indført i 2016, blev der afsat 100 millioner til den frem til 2019. I slutningen af 2019 blev der afsat 20 millioner mere til at dække ordningen de næste to år.

- Den anden ting, som er den allerstørste hæmning - og det bliver det desværre ved med at være i et stykke tid endnu - er, at vi er for få praktiserende læger, og vi har alt for travlt. Det er vores store udfordring, siger han.

Steen Rank Petersen er enig i, at det er en klar fordel, at ordningen nu indgår i lægernes overenskomst. Han håber, at det betyder, at flere læger kan tilknyttes ordningen på sigt.

81 procent af kommunerne havde sidste år en plejehjemslæge på mindst et plejecenter.