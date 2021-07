Den populære spanske ferieø Mallorca bliver i den nye rejsevejledning fra Udenrigsministeriet farvet gul. Tidligere har den været grøn. Ændringen betyder, at man skal testes for corona ved hjemkomst efter en tur til øen.

Populær ferieø bliver gul

Der er farveskift på verdenskortet fra lørdag eftermiddag, hvor Udenrigsministeriets nye rejsevejledning træder i kraft.

Der er ingen lande, som får en tur med penslen, men ni spanske regioner skifter farve fra grøn til gul.

Gul indikerer, at man som rejsende fra Danmark skal være ekstra forsigtig i forhold til eksempelvis smitterisiko med coronavirus.

Når et område er gult, betyder det konkret, at danskere, der har været i de pågældende områder, skal lade sig teste for coronavirus efter indrejse i Danmark.

De ni regioner er Asturien, Baskerlandet, Navarra, Aragonien, Madrid, Castilla y Leon, Extremadura, Murcia og De Baleariske Øer, som blandt andet tæller de populære ferieøer Mallorca og Ibiza.

Omvendt bliver den spanske region Melilla grøn efter at have været gul, og dermed behøver man ikke længere at blive testet efter hjemkomst fra området.

Når et område er grønt, opfordrer Udenrigsministeriet alene til, at man bruger sin sunde fornuft under rejse i området, og at man er opmærksom på samme måde, som man ville være det i Danmark.

Det er ikke alene smittetallene i de enkelte områder, som definerer, hvilken farve der bliver givet.

Den franske ø La Reunion har eksempelvis stadig lave smittetal, men den vil fortsat være skraveret orange i den nye rejsevejledning, fordi der er betydelige indrejserestriktioner.

Det samme gælder ifølge ministeriet for Slovakiet.

Skraveret orange betyder, at man bør undersøge, om en rejse dertil er mulig. Nogle steder er det vanskeligt eller umuligt at gennemføre en rejse for danske turister på grund af rejserestriktioner.

Der kan dog være undtagelser for erhvervsrejsende og færdigvaccinerede, skriver Udenrigsministeriet på sin hjemmeside.

Den nye rejsevejledning træder i kraft lørdag klokken 16.

Der er stadig en række EU- og Schengenlande, der er grønne i Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Det er eksempelvis Sverige, Tyskland, Polen, Østrig, Italien, Tjekkiet og Ungarn.