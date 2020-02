Popsangeren Jada åbner Orange Scene på Roskilde Festival

Siden den 27-årige sangerinde udgav sine første to singler i 2018, har hun høstet flere priser.

Blandt andet modtog hun sidste år Kronprinsparrets Kulturelle Stjernedryspris for at "turde gå nye veje og være kompromisløs med musikken".

Med det anmelderroste debutalbum "I Cry a Lot" i bagagen er hun ifølge Roskilde Festival det oplagte valg til at åbne årets Orange Scene.

- Jeg er så herre glad, stolt og dybt ydmyg. Det er en gigantisk drøm, jeg har messet for mig selv i syv år, og nu sker det.

- Det er meget angstprovokerende, fordi scenen og æren er så stor.

- Vi kommer med hele cirkusset, og vi glæder os så meget. Vi vil gøre alt for, at det bliver det fedeste nogensinde, lyder det fra Jada.

Hun optrådte første gang på Roskilde Festival i 2018. Det skete som en del af årets vækstlagsprogram, der fokuserer på morgendagens stjerner.

Året efter optrådte hun igen på festivalen. Dermed bliver sommerens koncert hendes tredje på Roskilde Festival.

- Jeg kan slet ikke fatte, at vi i 2018 spillede på Countdown - den bedste oplevelse i mit liv.

- I 2019 spillede vi på Avalon - den nye bedste oplevelse i mit liv. Og nu skal vi fucking åbne Orange. Det er virkelig for sygt, siger Jada.

Tidligere har navne som Minds of 99, Phlake, Volbeat og senest svenske Silvana Imam prøvet at åbne Orange Scene.

Sammen med annonceringen af Jada har Roskilde Festival tilføjet 28 øvrige navne til årets liste af kunstnere.

De i alt 29 nye navne tilslutter sig tidligere offentliggjorte navne som blandt andet Taylor Swift, Tyler - the Creator og Faith No More.

Også den amerikanske rockgruppe The Strokes har meldt sin deltagelse på dette års festival. Det er sket på det sociale medie Instagram.

Årets Roskilde Festival finder sted fra 27. juni til 4. juli.