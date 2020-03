Popdivaen med juleønsket alle kender

I 1990'erne blev hun den bedst sælgende kvindelige popstjerne, og i 25 år har det næsten været umuligt at undgå hendes gigantiske julehit "All I Want for Christmas is You", når kalenderen har vist december.

Søndag den 27. marts fylder sangeren og skuespilleren Mariah Carey 50 år.

Mariah Carey voksede op under beskedne kår som datter af en irsk-amerikansk sangerinde og en venezuelansk-afrikansk ingeniør på Long Island.

Som 17-årig flyttede hun ind til New York for at forfølge drømmen om at blive popstjerne.

Med en stemme, der spænder over en håndfuld oktaver og en evne til i udstrakt grad at variere stemmens klang, skulle hun hurtigt gøre sig bemærket i storbyen.

Mariah Carey var således blot 18 år gammel, da en af verdens mægtigste pladebosser, Tommy Mottola, fik øje på hendes talent.

I 1990 debuterede hun med singlen "Vision of Love" og albummet "Mariah Carey", der begge indtog toppen af hitlisterne.

Opfølgeren "Emotions" året efter fik en ligeså flot modtagelse, og derefter gik det slag i slag gennem årtiet med det ene succesfulde album efter det andet.

Ved årtusindskiftet havde kun Elvis Presley og The Beatles tilbragt længere tid på den amerikanske hitliste end Mariah Carey.

Starten på det nye årtusind bød på en midlertidig nedtur. Den semibiografiske film "Glitter", hvor Carey selv havde lavet soundtracket, blev en stor fiasko, hvorefter popikonet måtte en tur på hospitalet med et nervesammenbrud.

Herefter måtte Mariah Carey stå model til rygter om pillemisbrug og stribevis af unge elskere.

Mange dømte hende ude, men i 2002 vendte hun tilbage med succesalbummet "The Emancipation of Mimi".

Efter et forlist ægteskab med Tommy Mottola, der blev opløst i 1998, blev Mariah Carey i 2008 gift med den ti år yngre skuespiller og musiker Nick Cannon. De to fik to børn, inden de i 2016 gik fra hinanden.

Mariah Carey har gennem sin karriere solgt mere end 200 millioner albummer på verdensplan, og i december 2019 indtog hendes gigantiske julehit fra 1994 for første gang førstepladsen på den amerikanske hitliste.