Polsk lastbil læsset med juleskinker væltede i rundkørsel

Først ud på eftermiddagen lørdag venter politiet, at de trafikale forhold er normaliseret efter skinkeuheld.

En polsk lastbil med 20 ton juleskinker er væltet i en rundkørsel i Nykøbing Falster. Det kommer til at påvirke trafikken det meste af lørdagen, fortæller Ole Hald, der er vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Klokken 01.37 i nat får vi en anmeldelse om en lastbil, der er væltet om på siden i rundkørslen ved Skovalléen og Nykøbing Falster Omfartsvej. Formentlig er det på grund af noget vægtforskydning, fortæller vagtchefen.

Den kødlæssede lastbil var på vej sydover, da uheldet skete.

- Det er på den rute, som bliver brugt for at komme til færgen i Gedser. Jeg ved ikke, hvor den kom fra, eller hvor den skulle hen. Men det er da en mulighed, at den skulle med færgen, siger Ole Hald.

Lastbilen er lørdag formiddag i vejen for trafikken, som skal passere Nykøbing mod syd. Politiet beder derfor den lette trafik om at køre fra ved Gaabensevej. På den måde kan man ved at køre gennem byen komme uden om rundkørslen.

Tung trafik kan imidlertid godt ledes forbi uheldsstedet, lyder det fra politiet.

- Det kommer til at tage noget tid. Før vi kan få flyttet bilen, så skal den tømmes for juleskinker. Vi forventer, at forholdene kan være normale igen omkring klokken 15, siger Ole Hald.