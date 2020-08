Politiudspil: Regeringen vil halvere Rigspolitiet

- Der skal være mindre bureaukrati og mindre nidkærhed i styringen fra Rigspolitiet. Der skal være mere plads til politiets faglighed, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) på et pressemøde, hvor han præsenterer udspillet til en politireform.

Derudover siger justitsministeren, at politiet skal tættere på borgerne:

- Politiet skal være mere synligt og nærværende, hvor danskerne er.

- De seneste 20 år har svaret været mere centralisering. Vi vil gå en anden vej. Vi vil have mere nærhed, flere betjente, og vi vil sætte hårdere ind over for den komplekse, økonomiske og organiserede kriminalitet.

Samlet vil regeringen åbne 20 nye nærpolitienheder, der skal placeres over hele landet, hvor der nu er langt til politiet.

De nye enheder skal frem mod 2024 have 150 nye lokalbetjente, hvilket vil bringe det samlede antal op på 550 lokalbetjente på landsplan.