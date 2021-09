Politisk redaktør: Fløjkrigen i DF tager til i styrke

Det siger han efter, at Jyllands-Posten over flere dage har beskrevet en konflikt mellem medlem af Europa-Parlamentet Peter Kofod og medlem af hovedbestyrelsen Martin Henriksen.

- Det er det samme persongalleri, der kæmper. Det er Martin Henriksen på den ene side, ofte flankeret af Erik Høegh-Sørensen (nordjysk hovedbestyrelsesmedlem red.), og så Peter Kofod og Anders Vistisen på den anden side.

- Det virker som om, konflikten mellem de to fløje tager til. Der er selvfølgeligt en politisk uenighed, men det virker også til, at der er et generationsspørgsmål, der splitter Dansk Folkeparti, siger Casper Dall.

Der har længe været en uenighed om, hvor Dansk Folkeparti skal ligge i udlændingepolitikken. Martin Henriksen ønsker, at partiet bliver endnu mere stramt. De yngre kræfter, Peter Kofod og Anders Vistisen, står for en mere moderat tone.

Samtidig er Peter Kofod og Anders Vistisen del af en yngre generation af DF'ere, mens Martin Henriksen har mere end et årti på bagen i partiet.

Fraværende i konflikten er formand Kristian Thulesen Dahl og næstformand Morten Messerschmidt. Sidstnævnte har ellers længe været beskrevet som aktivt søgende formandsposten.

- Det er der to årsager til. Messerschmidt er sat ud på sidelinjen, efter han i byretten blev dømt for svig og dokumentfalsk.

- Og så kører det delvist per stedfortræder. Thulesen Dahl og Messerschimdt kæmper ikke, men løjtnanterne er sendt ud for at diskutere linjen.

- Men når man har læst og fulgt Dansk Folkeparti, virker det til, at der er en rigtig dårlig stemning, når de mødes i hovedbestyrelsen, siger Casper Dall.

Tidligere har offentlig uenighed og fløjkrig været tabu i Dansk Folkeparti, og der er blevet slået hårdt ned på dissens fra toppen. Det er ikke sket denne gang.

- Når man nu ser offentlig uenighed, er det naturligt at se mod Kristian Thulesen Dahl og hans lederskab.

- Han har stadig til gode at komme med sin tydelige udlægning af, hvor de skal stå på udlændingepolitikken, siger den politiske redaktør.

Den 18. september holder Dansk Folkeparti landsmøde. Ifølge Casper Dall skal man dog ikke forvente, at der kommer åbne opgør mod ledelsen eller endda en udfordring af Kristian Thulesen Dahl:

- Men der er basis for, at der vil være politiske diskussioner i krogene. For det er et afgørende emne for dem, om man skal klæbe sig op ad Nye Borgerlige eller om man skal bevæge sig lidt tættere på midten.