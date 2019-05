Politisk flertal vil reformere EU's grænsesamarbejde

Der er et flertal for at arbejde for nye regler i Schengen-samarbejdet, så Danmark selv kan bestemme, hvor længe der skal være grænsekontrol.

- Det lyder godt, vi har selv foreslået præcis den samme ændring af Schengen-samarbejdet, så de enkelte lande selv kan bestemme, om de vil have en grænsekontrol, siger udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S).

Dermed skal Danmark skaffe allierede blandt EU's medlemslande til at ændre det indre og ydre grænsesamarbejde kaldet Schengen.

Siden januar 2016 har Danmark kontrolleret biler, der passerer den dansk-tyske grænse. Regeringen har løbende fået lov til at fortsætte kontrollen under forudsætning af, at den er midlertidig.

Venstre foreslog mandag derfor at arbejde for at reformere Schengen-samarbejdet og dermed indføre permanent grænsekontrol.

Venstre vil også gøre det muligt at foretage kontrol af biler, der rejser ud af Danmark.

Desuden vil regeringspartiet investere 50 millioner kroner i ny overvågningsteknologi i form af sensorer og droner, der kan supplere og til dels erstatte noget af det mandskab, der lige nu står for kontrollen. Det passer S godt.

- Det ligger i forlængelse af vores egen politik, så det har vi ingen problemer med, siger Mattis Tesfaye til begge dele.

Han svarer ikke direkte på, om partiet vil have permanent grænsekontrol.

- Vi har allerede etableret en grænsekontrol, og vi kan ikke se en afslutning på det.

- Jeg tør ikke garantere, at den skal være der, til solen brænder ud. Den er der, fordi vi ikke har styr på de ydre grænser. Vi har ikke et særskilt ønske om at genere danskere eller udlændinge ved den dansk-tyske grænse, siger Mattias Tesfaye.

Socialdemokratiets spidskandidat til EU-Parlamentet, Jeppe Kofod, siger i en skriftlig kommentar, at partiet vil arbejde for det efter det europæiske valg søndag 26. maj.

- Vi håber, at det betyder, at Venstre nu vil bakke os op, når vi vil rejse kravet om nye regler for grænsekontrol overfor den nye EU-Kommission efter valget, siger Jeppe Kofod.