Politisk flertal vil lempe på spærretid på Bornholm

Politisk flertal på Bornholm lægger op til at lempe tidligere udmeldte begrænsninger for medier og politikere.

Et politisk flertal på Bornholm lægger op til at lempe retningslinjer for mediers og politikeres adgang til kommunale institutioner op til kommunalvalget.

Det skriver fagbladet Journalisten.dk.

Lempelsen betyder ifølge fagbladet, at de ekstraordinære tiltag for journalister, som kommunen præsenterede 29. juni, fjernes.

Bornholms Regionskommune omtalte på sin hjemmeside restriktionerne som spærretid.

Det betød, at medierne fra 16. august og frem til dagen efter kommunalvalget 16. november ikke ville have adgang til kommunale institutioner.

Samtidig var det kun kommunaldirektør Johannes Nilsson, der måtte udtale sig på vegne af kommunen.

Det affødte voldsom kritik, dels fra mediefolk, dels fra de kommunalt ansattes fagforbund FOA.

På et pressemøde i Rønne 9. juli lagde borgmester Thomas Thors (S) op til, at begrebet spærretid skulle fjernes og erstattes af ordet retningslinjer.

Men medierne skulle ifølge borgmesterens oplæg fortsat ikke have adgang til kommunale institutioner i tre måneder op til valget.

Kun hvis det var aftalt med direktionen eller en centerchef, kunne medierne få adgang, lød det fra borgmesteren.

Det politiske flertal bag den seneste lempelse består ifølge Journalisten.dk af borgmesterens eget parti Socialdemokratiet samt SF og Enhedslisten.

De tre partier sidder på i alt 12 af 23 pladser i kommunalbestyrelsen.

- Jeg er rigtig glad for, at vi har fået overbevist socialdemokraterne om, at det her er den rigtige linje. De vidste godt, de stod meget alene med det her, og de har heldigvis været lydhøre over for vores indvendinger, siger Morten Riis (EL), viceborgmester i Bornholms Regionskommune, til Journalisten.

Lempelsen lægger ifølge mediet også op til at forkorte en periode på tre måneder til to måneder for kommunalpolitikeres adgang til kommunale institutioner i følgeskab med gæster eller medier.

Sagen skal behandles på et ekstraordinært møde i kommunens økonomiudvalg 12. august.

Udmeldingen om begrænsninger for medier og kommunalpolitikere har også vakt røre på Christiansborg.

Forleden blev det oplyst, at indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) har bedt Ankestyrelsen se på, om der kan rejses en tilsynssag over for kommunen.

Flere folketingspolitikere har også stillet spørgsmål i sagen til justitsminister Nick Hækkerup (S).