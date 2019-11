Politisk flertal vil have loft over kviklånsrenter

Regeringens udspil er at lægge et loft på 25 procent på lånets samlede, årlige omkostninger, et såkaldt ÅOP-loft.

Onsdag formiddag er alle Folketingets partier indkaldt til sættemøde hos Erhvervsminister Simon Kollerup (S) for at diskutere, hvordan man kan dæmme op for de dyre kviklån.

Men blandt partierne er der stor uenighed om, hvad loftet skal være.

Regeringens støttepartier SF og Enhedslisten mener, at der skal være et loft på 15 procent.

- Vi er glade for, at ministeren foreslår et loft, men vi vil gå ind og forhandle det ned, fordi vi synes ikke, at det er rimeligt, at forbrugerne skal betale så mange penge for at låne, siger SF's erhvervsordfører, Lisbeth Bech Poulsen, inden mødet.

Håbet er, siger hun, at man helt kan udrydde kviklån.

- Meningen er, at vi skal lukke det marked, som har ågerrenter, og som betyder, at forbrugerne ender i de her gældsfælder.

Dansk Folkeparti ønsker derimod et ÅOP-loft på 50 procent. For partiets erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, er det vigtigt, at lånevirksomhedernes konkurrenceevne bevares.

- Men det ligger helt fast, at man kan ikke bibeholde et åbent og transparent kapitalmarked med et ÅOP-loft på 25 (procent, red.). Det er for lavt. Jeg er så borgerlig, at jeg går ind for markedsprisdannelse, og det får man ikke på den her måde, siger han.