Politisk flertal vil have corona-forbud mod store forsamlinger

Hun har understreget, at man regner med, at opfordringen bliver fulgt. Men det er ikke nok, og der skal et forbud til ifølge formand Jakob Ellemann-Jensen (V) og et politisk flertal.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har gentagne gange opfordret arrangører af koncerter, forestillinger og begivenheder med over 1000 deltagere til at aflyse for at mindske spredningen af coronavirus.

- Når det kommer til den usikkerhed, der har været omkring afvikling af arrangementer, er det afgørende, at man går væk fra at anbefale og påbyder i stedet for.

- Det kræver en ændring af epidemiloven, og det er vi klar til at iværksætte med det samme, siger formanden.

Ifølge DR Nyheder ønsker også De Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og De Radikale et påbud fra regeringen. Det er et flertal i Folketinget på 94 mandater.

- Det er ikke rimeligt, at man beder private arrangører at vælge mellem folkesundheden og så at gå fra hus og hjem. Det er ikke rimeligt at sætte folk i den situation, siger formand for De Konservative Søren Pape Poulsen.

Statsministeren har flere gange sagt, at regeringen følger myndighedernes anbefaling.

- Vi tilrettelægger indsatsen på baggrund af myndighedernes vurdering. Også afvejningen af anbefalinger og tvungne forhold. Jeg udelukker intet, sagde statsministeren efter spørgetimen tirsdag.

Myndighederne kan ikke lave et påbud, men kun indstillinger, siger Venstre.

- Fra myndighedernes side kan man anbefale. Men konklusionen må kunne være, at de ansvarlige politikere så siger, at store arrangementer ikke bliver afholdt. Vi må fjerne den usikkerhed, siger Jakob Ellemann-Jensen og fortsætter:

- Jeg tror, at alle gerne vil træffe det rigtige valg. Men har man ikke en medicinsk baggrund og endda en kommerciel interesse, så er man ikke den rette til at træffe det valg.

De Konservatives Søren Pape Poulsen mener, at der er tale om forskellige hensyn.

- Vi skal skelne mellem myndigheder og politik. Myndighederne kigger på sundhedstilstanden. Det andet er ren politik, nemlig at vi prøver at slippe for regningen ved at sende den videre.

Finansminister Nicolai Wammen (S) fremlagde tirsdag en kompensationsordning for arrangører, der har aflyst events i marts. Det vurderes at koste 90 millioner kroner.

Men fortsætter aflysningerne ind i festival- og koncertsæsonen, så kan det bliver meget dyrere.

Jakob Ellemann-Jensen understreger, at partiet støtter op om regeringens arbejde for at mindske spredningen af coronavirus.

Statsministeriet fortæller, at statsminister Mette Frederiksen (S) ingen kommentarer har for nuværende om flertallet for et forbud.