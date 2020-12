Politisk flertal vil give danskerne hurtigere 5G-forbindelser

Et bredt politisk flertal har mandag indgået en aftale, der skal sikre hurtigere 5G-forbindelser til danskerne i de kommende år.

Alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige er med i aftalen, som skal sikre, at mindst 75 procent af befolkningen i 2025 har adgang til 5G-mobilnet.

- Danskerne skal kunne sætte deres lid til, at der er stabile, hurtige og sikre mobilnet med den nyeste teknologi til deres rådighed, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) i en pressemeddelelse.

- Derfor er jeg glad for, at der er bred enighed om, at vi nu stiller de frekvenser, der sikrer de meget hurtige 5G-bredbåndsforbindelser, til rådighed for mobilselskaberne, siger han.

Han forventer, at frekvenserne bliver udbudt i marts næste år. De skulle egentlig havde været udbudt i år.

Flere mobilselskaber er gået i gang med at udrulle 5G, således at det er tilgængeligt i store dele af Danmark.

- Vi ved, at mobilselskaberne er klar og på trapperne med 5G, siger telekommunikationsordfører Mona Juul (K).

- Det, at frekvenserne nu kommer ud så hurtigt som muligt og uden for mange unødige krav, gør, at alle danskere og danske virksomheder lige så hurtigt kan få gavn af de nye, intelligente og superhurtige mobilnet.

- Det kommer til at have afgørende betydning for fremtidens spændende og nødvendige automatiseringer, siger hun.

Danskerne skal anskaffe sig en mobiltelefon, der er beregnet til 5G, hvis de ønsker at kunne benytte de hurtige hastigheder og nye tjenester, som er en del af 5G-nettet.