Politisk flertal stopper salg af kritisk infrastruktur

Aftalen kommer, efter at Ørsted - tidligere Dong - var på nippet til at sælge eldistributøren Radius.

Et flertal i Folketingets Finansudvalg har indgået en aftale om at stoppe privatisering af kritisk infrastruktur.

Frygten var, at salget ville ske til private selskaber, der dermed ville kunne hæve priserne eller underinvestere for at skabe maksimal profit på forretningen med at levere el til omkring en million kunder på Sjælland.

Bag aftalen står SF, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti.

- Med den her vedtagelse undgår vi, at Danmark reduceres til et spil matador for stenrige spillere på det globale marked. Det er ikke protektionisme, men sund fornuft og beskyttelse af suverænitet, siger SF's finansordfører, Lisbeth Bech Poulsen, i en pressemeddelelse.

- For mig er det vigtigt, at vi som politikere arbejder i danskernes bedste interesse. Derfor har jeg den klare holdning, at vi ikke skal sætte arvesølvet til salg til udenlandske kapitalfonde.

Enhedslistens Pelle Dragsted kalder i en pressemeddelelse aftalen for "en de vigtigste sejre" nogensinde i hans tid i Folketinget.

Finansministeriet måtte i januar stoppe det planlagte salg af Radius, da Socialdemokratiet og SF trak deres støtte.

Det skete efter en ophedet debat om salget af Radius, der trak tråde tilbage til det betændte salg af det tidligere Dong i 2013.

- Jeg tror, at Socialdemokratiet er blevet bange for deres egen skygge i denne her sag. Sagen er jo, at Radius allerede i dag drives kommercielt med profit for øje. Det vil ikke ændre sig med andre ejere.

- Og så er det jo grotesk, at vi ikke har noget imod, at danske pensionskasser ejer energiinfrastruktur i udlandet. Men tilsyneladende mener Socialdemokratiet nu, at udenlandske pensionskasser ikke må det samme i Danmark, sagde finansminister Kristian Jensen (V) dengang.

Ifølge aftalen pålægger flertallet i Finansudvalget "regeringen at arbejde for, at dansk kritisk infrastruktur enten har det offentlige, eller et forbrugerejet andelsselskab som majoritetsejer."