Politisk flertal siger nej til norsk skolemodel i Danmark

Efter det første møde i det nyudklækkede epidemiudvalg i Folketinget står det klart, at der ikke er flertal for at igangsætte den norske model for skoleåbninger - den såkaldte trafiklysmodel.

Det oplyser politisk ordfører for Venstre Sophie Løhde, der er næstformand i epidemiudvalget. Det skal fremover inddrages i tiltag for at begrænse epidemier.

Venstre vil gerne have alle danske skolebørn fysisk tilbage i skole. De nuværende coronarestriktioner betyder, at elever i 5. - 8.-klasse fortsat modtager undervisning foran skærmen derhjemme.

- Der er blevet truffet mange beslutninger, men desværre ikke en eneste, som gør, at landets børn kommer tilbage i skole nu her, siger Løhde.

- Det var de blå partiers største ønske, at vi i dag fremsatte forslag om at få elever tilbage efter den norske model, så vi sikrer, at vi laver ansvarlige skoleåbninger i Danmark, fordi vi er bekymrede for børnenes mistrivsel og faglige efterslæb.

- Når det kan lade sig gøre i Norge, begriber jeg ikke, at det ikke kan lade sig gøre i Danmark, siger Løhde.

I Norge er skolerne som udgangspunkt åbne. Og alle elever kan i modsætning til i Danmark komme fysisk i skole.

Skolerne i Norge skal dog indføre restriktioner, alt efter om de er i en grøn, gul eller rød kategori.

Den norske model indeholder en række forholdsregler. Disse kan skrues op og ned for at begrænse smitte, alt efter hvad de lokale sundhedsmyndigheder anbefaler.

Eksempelvis lukkes en skole først helt ned, hvis der konstateres et decideret smitteudbrud på skolen. Herefter skal elever, ansatte og de mennesker, de har været i kontakt med samt de folk, kontakterne har været i kontakt med, isoleres.

- I dag har vi fået syn for sagen, at der er en klar skillelinje mellem de røde og blå partier i Folketinget, siger Løhde.

Det var som led i den nye epidemilov, der trådte i kraft den 1. marts, at Folketinget fik et epidemiudvalg.

Restriktioner med hjemmel i epidemiloven, som en regering vil indføre for at begrænse spredning af en epidemi, må ikke have et flertal i epidemiudvalget imod sig.

Det skal sikre en langt højere grad af parlamentarisk kontrol og medindflydelse på brugen af den nye epidemilov.

Samtidigt skal udvalget gennemgå de restriktioner, der er indført på baggrund af den gamle epidemilov.