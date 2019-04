Politisk flertal klar til at finde penge til sygeplejersker

1100 af dem ligger i en allerede besluttet politisk aftale, mens organisationernes forslag skal give yderligere 2400.

- Jeg synes, det er godt, at Dansk Sygeplejeråd og SLS selv er kommet med konkrete forslag til, hvordan vi får flere ind i sygeplejefaget her og nu. For det er dem, der har fingeren på pulsen.

- Så det er noget, jeg mener, vi skal tage til os, siger sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, kalder forslaget gennemarbejdet og erklærer sig enig i det.

Et af de konkrete forslag er at stoppe besparelserne på sygeplejeuddannelserne, der som alle andre uddannelser ligger under omprioriteringsbidraget. Det står for fald, hvis det står til de to ordførere.

- Jeg er enig i, at der ikke skal spares på uddannelserne, siger Flemming Møller Mortensen, mens Liselott Blixt siger:

- I Dansk Folkeparti ønsker vi også at få fjernet omprioriteringsbidraget. Så det er noget, vi gerne vil se på efter et valg.

At fjerne omprioriteringsbidraget er også et ønske fra Enhedslisten og SF.

De fire partier har samlet 104 mandater i det nuværende Folketing og står - ifølge den seneste meningsmåling fra Voxmeter - til at få små 60 procent af stemmerne ved det kommende valg.

- Vi ønsker at afskaffe både omprioriteringsbidraget og uddannelsesloftet. For loftet er også en ting, der får studerende til at droppe ud, hvis de bliver i tvivl, siger sundhedsordfører for SF, Kirsten Normann Andersen.

Andre forslag lyder på flere studiepladser og at få flere sygeplejersker tilbage til faget ved at "fokusere på løn, arbejdsmiljø, arbejdsvilkår og kompetenceudvikling."

Det vil Socialdemokratiet gerne være med til.

- Vi har meldt ud, at vi vil bruge de penge, der er, til at forbedre velfærden og ikke på skattelettelser. Så vi er klar over, at vi bliver nødt til at fokusere benhårdt på at løse problemerne, siger Flemming Møller Mortensen.

Begge ordførere mener, som Dansk Sygeplejeråd og SLS, at behovet for flere sygeplejersker er der.

- Det er et kæmpe problem. Et er, at vi mangler læger, men en af løsninger er jo netop at have sygeplejersker, der kan tage nogle af opgaverne.

- Har vi ikke de ansatte, der skal til, så står vi snart over for at måtte lukke afdelinger. Så det er et stort problem.