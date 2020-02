Politisk flertal er parat til at forbyde børnesexdukker

Et politisk flertal er nu parat til at forbyde børnesexdukker.

Det skriver Jyllands-Posten og DR.

Det er Dansk Folkepartis beslutningsforslag om at forbyde børnesexdukker, som fredag har et flertal bag sig.

- Dukkerne giver pædofile en smag for det, som kan gå ud over vores børn, og er der én ting, vi skal gøre som politikere og som mennesker, er det at beskytte vores børn så godt, som vi overhovedet kan, siger retsordfører Peter Skaarup (DF) til Jyllands-Posten.

Det er Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som står bag flertallet.

- Jeg håber, at vi så får sendt et signal til pædofile, der vil misbruge børn seksuelt, at det vil vi ikke finde os i.

- Ethvert skridt i den retning vil vi slå til imod, fordi vi skal beskytte vores børn. En del af det er at forbyde børnesexdukker, siger Skaarup til DR.

S-regeringen vil ifølge DR i efteråret fremsætte et lovforslag, der skal forbyde børnesexdukkerne.

Helt konkret håber DF på, at man fremover får fjernet alle børnesexdukker.

- Der skal sættes ind over for dukker, der er kommet ind i landet. Vi ser i nogle tilfælde disse dukker komme ind i Danmark via post. Det skal stoppes.

- Og opdager man, at der er disse dukker hjemme hos pædofile, så skal dukken tages fra den pædofile, og der skal en bødestraf til, siger Skaarup til Ritzau.

Da DF i slutningen af 2017 kom med et beslutningsforlag om et forbud, var der ikke flertal. Kun Socialdemokratiet bakkede op dengang.

Sexologisk Klinik på Rigshospitalet, Red Barnet, Børnerådet og Børns Vilkår udtrykte, at man var imod et sådant forbud, som DF foreslog.

Børneorganisationerne mente, at der skal samles mere viden på området. Både i forhold til hvilken effekt dukkerne reelt har på brugerne, og om hvordan man hjælper mennesker, der har den slags tanker om børn.

I dag har Red Barnet eksempelvis ændret holdning, så man nu støtter et forbud.

- Helt overordnet er vi imod seksualisering af børn, og udformningen af dukkerne er nu så livagtig, at vi af rent moralske grunde vil sige, at vi er for et forbud, siger Red Barnets psykolog Kuno Sørensen til Jyllands-Posten.

- Vi mener, at hverken vi eller andre, der skal træffe beslutninger om et eventuelt forbud, har viden til at tage den beslutning på et fagligt og sagligt grundlag, så det bliver mere en moralsk stillingtagen, siger han.

Kuno Sørensen tilføjer dog, at der fortsat er brug for mere forskning på området.