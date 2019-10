Politisk flertal afsætter 100 millioner til at uddanne ufaglærte

Derfor har et flertal i Folketinget indgået en aftale på 102 millioner kroner til opkvalificering af ufaglærte.

Der er brug for en ekstra indsats for at uddanne ufaglærte, så flere kan komme i job.

Aftalen betyder blandt andet, at folk på kontanthjælp kan få kurser inden for fag, hvor der er brug for flere hænder.

Desuden skal der sættes skub på jobrotationsordningen i 2020.

Den betyder, at en ufaglært social- og sundhedsassistent kan tage et job, mens en ledig vikarierer under uddannelsen.

Derudover vil partierne forlænge en trainee-ordning for nyuddannede, der får ekstra hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) mener, at aftalen skal sikre, at også folk på kanten af arbejdsmarkedet mærker det økonomiske opsving.

- Vi skal gøre gode tider bedre for alle. Derfor vil regeringen gøre op med det ensidige fokus på arbejdsudbud, som alt for længe har dikteret beskæftigelsespolitikken, og i stedet fokusere på det centrale, nemlig at ledige og medarbejdere får de kvalifikationer, som virksomhederne har brug for, siger han i en pressemeddelelse.

Hos De Radikale, der har et øget arbejdsudbud som en mærkesag, kalder beskæftigelsesordfører Samira Nawa aftalen et vigtigt første skridt.

- Mange steder i Danmark kalder vores virksomheder på arbejdskraft.

- Jeg er glad for, at vi med denne aftale afsætter midler til opkvalificering af ledige, og forhåbentlig kan det være med til at dække blot en lille del af behovet, siger hun pressemeddelelsen.