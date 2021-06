Miljøminister Dan Jørgensen (S), der her ses med en elektrolysecelle ved et på besøg hos Haldor Topsøe og deres Power-to-X-projekt, har fredag præsenteret en aftale, om dansk støtte for 850 millioner kroner til en fælleseuropæisk pulje til netop Power-to-X-projekter. (Arkivfoto)

Politisk aftale skyder 850 millioner kroner i brintprojekter

Et bredt flertal i Folketinget har aftalt, at Danmark skal skyde 850 millioner kroner i et fælleseuropæisk projekt om teknologien Power-to-X.

Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Power-to-X er teknologi, der muliggør, at grøn strøm fra vindmøller og solceller bruges til at producere brint, der kan omdannes til rent brændstof til skibe og fly.

Derfor bliver det ofte fremhævet, når der tales om teknologiske muligheder for at nedbringe brugen af fossile brændstoffer.

- Med en fælles, europæisk indsats kan vi for alvor få teknologien op i skala og ned i pris og sætte fart på den grønne omstilling af eksempelvis skibs- og luftfarten, der ikke umiddelbart kan elektrificeres direkte, siger Dan Jørgensen i en pressemeddelelsen.

Af de 850 millioner kroner kommer 240 millioner fra allerede eksisterende midler, og dermed er der 610 millioner nye midler i aftalen.

Pengene skydes i det, der kaldes et IPCEI, der er et engelsk akronym for "vigtige projekter af fælles europæisk interesse", eller "Important Projects of Common European Interest."

Et IPCEI-projekt har nogle særlige EU-regler, der gør det lettere og mere fleksibel at støtte fra staternes side. Her er det en forudsætning, at de virksomheder, der søger støtten, også selv bidrager.

Danmark indstiller seks projekter til at få del i pengene og arbejdet med at udvikle Power-to-X-teknologien.

Blandt de seks projekter er ifølge Watchmedier et Ørsted-ledet projekt Green Fuels, der vil etablere et elektrolyseanlæg ved Avedøre Holme syd for Hvidovre samt to projekter i Esbjerg og et i Skive.

Projekterne kan spænde over alt fra anvendelse over distribution til selve produktionen.

Den endelige udvælgelse af projekter forventes at finde sted i juli.