Politinotat: Bande ville drive pokerklub i kælderrum

I bandens nu lukkede kælderlokaler på Ruten 14 i Tingbjerg i Brønshøj skulle et ugentligt pokerarrangement nemlig indbringe den nette sum af 20.000 kroner per gang.

Banden Loyal To Famila har efter alt at dømme haft et lidt anderledes kort på hånden i sine bestræbelser på at skabe penge i kassen.

Det fremgår af et notat, som Københavns Politis rocker- og bandesektion har udarbejdet, og som Ritzau har fået aktindsigt i. Notatet blev lavet i forbindelse med, at politiet udstedte et opholdsforbud i lokalerne den 27. oktober.

Siden er opholdsforbuddet blevet forlænget flere gange, og det er fortsat gældende.

I notatet henviser politiet til "kildeinformationer". Det betyder efter alt at dømme, at politiet har oplysningerne fra personer i miljøet omkring Loyal To Familia.

I begyndelsen af september fik politiet af sine kilder at vide, at banden skulle have istandsat lokalerne. Angiveligt er der blevet brugt 100.000 kroner på istandsættelsen.

På det tidspunkt, hvor politiet fik oplysningerne, var Loyal To Familia og flere andre kriminelle grupper i krig med hinanden. Krigen kulminerede i slutningen af oktober og begyndelsen af november med tre drab.

Herefter blev der indgået en våbenhvile, og siden har der ikke været nogen bandeskyderier i Københavnsområdet.

I aktindsigten hos politiet fremgår det, at selskabet Butikscenter Brønshøj lejer lokalerne ud til en person kaldet A, der ifølge politiets kilder er LTF'er. Og selskabet har ifølge politiet ingen planer om at droppe lejemålet.

Det har selskabets ejendomschef Egon Berngruber bekræftet over for Ritzau. Han fortæller, at selskabet gennem 12 år har lejet ud til en og samme forening.

I forbindelse med et formandsskifte er der ifølge Berngrubers oplysninger sket en ændring i den personkreds, som kommer i lokalerne. Men det gør ikke noget nævneværdigt indtryk på ham som udlejer.

- De opfører sig pænt over for mig, og de har ikke nogen uniformer på. De er ganske almindelige mennesker. Om de har et dobbeltliv, det kan jeg jo ikke svare på. Jeg er bare interesseret i at få mine penge, så længe de ikke laver noget ballade, siger Egon Berngruber.