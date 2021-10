Politimand trækker sit våben under optøjer ved fodboldkamp

Flere politifolk er søndag kommet på skadestuen, fordi de er blevet ramt af kasteskyts.

Der er blandt andet blevet kastet med sten, og de er fløjet gennem luften i forbindelse med optøjer ved et lokalopgør mellem superligaklubberne Brøndby og FC København søndag eftermiddag.

Det fortæller Københavns Vestegns Politi, som lidt efter klokken 19 søndag ikke kan sætte et nærmere antal på, hvor mange betjente der er tilskadekommet.

Der er dog ikke tale om alvorlige kvæstelser.

Både før og efter kampen forsøgte fangrupperinger fra begge hold at komme op at slås. Politiet lagde sig imellem, men flere gange lykkedes det alligevel grupperne at tørne sammen.

- Det var tydeligt for os, at der var en meget stor vilje til vold - og trods at vi var der massivt, så var der et større antal personer, der forsøgte at angribe folk fra den modsatte fangruppering, siger vicepolitiinspektør Søren Enemark i en pressemeddelelse.

Sammenstødene har gjort, at politiet har set sig nødsaget til både at bruge tåregas, politihunde, og en enkelt politimand har af hensyn til sin egen sikkerhed trukket sin tjenestepistol. Der blev dog ikke afgivet skud.

- Den opførsel, vi var vidne til, er fuldstændig uacceptabel. Heldigvis kom ingen til skade i forbindelse med den episode, siger vicepolitiinspektøren.

Ved episoden gjorde en større gruppe fans udfald mod politifolk, der bevogtede bussen, som transporterede FCK-spillerne.

Fem personer er blevet sigtet for lovovertrædelser inden, under eller efter lokalopgøret. Flere er desuden blevet bidt af politihunde.

Politikredsen kan kort efter klokken 19 endnu ikke oplyse, hvad personerne er sigtet for.