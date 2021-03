Politileder tænkte på godt værtsskab ved kinesiske besøg

Det var ikke personligt kontroversielt for vicepolitiinspektør Michael Agerbæk, at kinakritiske demonstranter ikke skulle være synlige.

Det fortæller han fredag i Tibetkommissionen.

Her spørges han om sit arbejde i nullerne i Københavns Politi. Da fik politiet igen og igen af PET besked om, at kinesiske ledere ønskede at være fri for at se og høre kritiske demonstranter.

- Jeg tænkte ikke på, om vi knægtede ytringsfriheden, vi tænkte mere på at sikre et godt værtsskab, forklarer Michael Agerbæk.

Da han fra 2005 og nogle år frem deltog i planlægningen, var det allerede blevet en tradition i Københavns Politi, at kinesiske ledere skulle skærmes.

PET havde orienteret politiet om de særlige ønsker.

- Det er jo ikke bare politiet, der pludselig finder på, at kinesiske besøg skal håndteres anderledes end andre besøg. Det er en i bund og grund yderst loyal organisation, der løser de opgaver, den stilles over for, forklarer Michael Agerbæk.

Han fastslår også, at PET ikke havde det operative ansvar for, hvordan et besøg blev håndteret. Men PET "understøtter politiske ønsker", lyder det.

Også en forhenværende mellemleder fra PET, der kaldes KF 1061, blev fredag afhørt. Især om sine kollegers adfærd i forbindelse med officielle besøg. De havde kontakt med Udenrigsministeriet og den kinesiske ambassade.

KF 1061 blev spurgt, om kinesiske ønsker blev videregivet til Københavns Politi.

- Hvis der er nogle ønsker eller signaler, man får på et møde, så bærer man det videre. Men ikke i en kontekst af, at de skal foretage sig noget, forklarer han.

Over kaffen i PET blev der dog talt om, at kinesernes ønsker var latterlige.

- Man kunne godt joke med, at man jo nærmest skulle klæde alle, der gik med en gul regnfrakke, af, siger KF 1061.

Repræsentanter for bevægelsen Falun Gong er kendt for deres gule trøjer.

Tibetkommissionen har cirka 100 afhøringer på programmet i vinter og foråret. Man er nået godt halvvejs. En lang række embedsmænd fra Udenrigsministeriet er på listen, og det samme er flere tidligere ministre.