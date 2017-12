Politikere vil sende førerløse S-tog i udbud

- Det vil betyde, at man kan flytte 12-13 millioner ekstra passagerer ind i S-togene om året, fordi man simpelthen kan køre flere S-tog, fortæller Andreas Steenberg.

- På den måde er det noget af det bedste, vi kan gøre for at skabe udvikling i hovedstaden, løse trængselsproblemerne og løse problemerne med luftforurening.

Det ventes at koste samlet set 4,5 milliarder kroner at ombygge S-togsnettet til førerløs drift. Men pengene vil ifølge Steenberg komme ind igen takket være de højere billetindtægter.

Et andet led i planen er, at driften af de førerløse S-tog skal i udbud til private.

Det sker efter forbillede fra den københavnske metro, hvor det er Metroselskabet, der ejer stationer, skinner og tog, men private der står for driften.

Den model får kritik af Enhedslisten. Partiets transportordfører, Henning Hyllested, påpeger, at S-tog er en af DSB's store indtægtskilder.

- Det vil være en katastrofe, hvis S-togene privatiseres, skriver han i en pressemeddelelse.

- Internationale erfaringer taler imod. Det bliver både dyrere og dårligere togdrift, når private skal ind og tjene penge på pendlerne og de rejsende.

Men den valgte model er ifølge Andreas Steenberg faktisk den, DSB selv ønsker.

- Det bliver DSB, der har S-togssystemet og så køber drift ind hos en privat. Ligesom man køber rengøring, siger han.

- Det fungerer godt i metroen. Og når vi ikke har valgt som stat at udvikle det it-system (der skal drive togene, red.) i metroen, så vil det være en dårlig idé ikke at købe det it-system hos en privat, som har prøvet det før.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) offentliggjorde i juni den analyse, der ligger til grund for de nye planer for S-togene.

Dengang fremhævede han blandt andet, at de førerløse tog vil kunne give S-tog døgnet rundt, højere punktlighed og færre aflyste afgange. Ministeren har også tidligere, i et interview med Berlingske i juni, talt for at sende S-tog i udbud.

- Jeg synes, at togdriften er meget dyr i Danmark. At effektivisere togdriften for at gøre den billigere er en nødvendighed, for at togdriften kan have en fremtid i Danmark, sagde ministeren til Berlingske.