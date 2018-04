Politikere vil have loft over lokkende spilbonusser

Spillebonusserne udbetales ikke kontant, men som spillevaluta, hvis kunden selv bruger minimum et tilsvarende beløb.

- Spilfirmaernes bonusordninger og aggressive, direkte markedsføring over for udvalgte kunder er med til at fastholde problemspillere.

- Vi foreslår, at der indføres et loft over spillebonusserne, og at gennemspilningskravene skal være enkle og gennemskuelige for forbrugerne, skriver de to ordførere.

Det såkaldte gennemspilningskrav betyder, at bonusser skal gennemspilles et vist antal gange, før en eventuel gevinst kan overføres til spillerens konto.

I realiteten betyder det, at en spiller ofte skal spille for et beløb, der er større end bonusbeløbet, før bonussen overføres.

Forslaget kommer forud for forårets opfølgning på Folketingets liberalisering af spilleloven fra 2012. Den gav en række udenlandske spilaktører licens til det danske marked.

Ud over et bonusloft foreslår skatteordførerne blandt andet også oprettelsen af en offentlig ludomanilinje, som spilfirmaerne betaler.

Derudover skal der indføres et tabsloft, som kunder skal fastlægge, når de opretter sig som brugere hos spilfirmaer.

Sundhedsmyndighederne vurderer, at cirka 10.000 danskere lider af spilafhængighed. 10 gange så mange vurderes at have et problematisk forhold til pengespil.

Michael Jørsel, der er leder af Center for Ludomani, er begejstret for forslaget fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

- Det er et fremragende forslag, som sætter præcis fokus på det, der er betændt i denne branche.

- I den bedste af alle verdener forbød man spillebonusser. De er den rene gift, fordi de stimulerer spilafhængige og lokker nye til, siger Michael Jørsel til avisen Danmark.

Hos Unibet, der er en af Danmarks største spiludbydere, har pressechef Per Marxen ingen problemer med et loft over bonusser.

- Vi er indstillet på at kigge alt i gennem og indgå i en fornuftig dialog. Og hvis et politisk flertal ønsker en række stramninger - herunder et loft over bonusordninger - så er det jo sådan, det bliver. Det indstiller vi os efter, siger han til avisen.