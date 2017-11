Politikere vil bremse penge under bordet ved boligsalg

Men selv om det kan udløse fængselsstraf til sælgeren, så har man som køber kun dårlig mulighed for at kræve sine penge tilbage.

Der er kamp om andelsboligerne i landets store byer, og det betyder, at der bliver solgt boliger med penge under bordet.

Man mister nemlig retten til at lægge sag an allerede efter et halvt år. Ved andre boligtyper har man tre år til at kræve penge tilbage, hvis man har betalt mere for boligen, end den reelt er værd.

Og den forskel er urimelig, siger boligadvokat med speciale i andelsboliger Erik Matthiesen til DR P4 København.

- Der er jo en del, der først bliver opmærksom på, at det, sælger har gjort, er ulovligt, når de kommer til generalforsamling, et år efter at de har købt boligen. Og så kan det være for sent, siger Erik Matthiesen.

Han tilføjer, at man også mister retten til at kræve penge tilbage, selv om en eventuel overpris skyldes en regulær fejl - for eksempel at der har været fejl i udregningen af andelskronen.

På Christiansborg er der aktuelt forhandlinger i gang om reglerne.

Flere partier er klar til at ændre loven, så købere af andelsboliger får bedre mulighed for at lægge sag an mod sælgeren, hvis de har betalt for meget.

- Radikale Venstre vil gerne være med til at se på det, siger Radikale Venstres boligordfører Andreas Steenberg til DR P4 København.

Også hos Dansk Folkeparti er man villig til at ændre reglerne.

- Det lader ikke til, at der er de store gode grunde til den her forskel, så selvfølgelig skal vi sidestille købere af andelsboliger med andre boligtyper, siger boligordfører Merete Dea Larsen (DF) til DR P4 København.

Hun vil samtidig gerne have undersøgt, om man skal gøre det strafbart for køber at betale penge under bordet.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) skriver i en mail, at det ikke er meningen med loven, at købere af andelsboliger skal komme i klemme, og at han derfor også er parat til at se på, om reglerne skal ændres.