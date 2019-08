Politikere ønsker fokus på Grønlands interesser ved Trump-møde

Når Grønland og arktiske spørgsmål kommer på dagsordenen under præsident Donald Trumps besøg i Danmark, er det vigtigt at have for øje, hvad Grønland kan få ud af det.

- Hvis amerikanerne gerne vil have noget ud af Grønland og positionere sig stærkere i Arktis, så er det også vigtigt, at de også sikrer, at Grønland i den anden ende også får noget ud af det, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Det er 2.-3. september, at den amerikanske præsident besøger Danmark.

Han skal blandt andet mødes med statsminister Mette Frederiksen (S), men også Grønlands landsstyreformand, Kim Kielsen, og Færøernes formand for Lagtinget, som i dag er Aksel V. Johannesen.

Aaja Chemnitz Larsen håber, at der kan komme konkrete aftaler ud af mødet med Trump, men hun har ikke de store forventninger. Hun peger dog på nogle områder, hvor hun mener, at Grønland kan få noget ud af mødet med USA.

- Det er blandt andet, at den kontrakt, som bør gå til et grønlandsk-dansk selskab, falder på plads i forhold til Thule Air Base. Man skal også have en afklaring af, hvor investeringerne fra amerikansk side skal foretages i Grønland.

- Til sidst mener jeg også, at man bør kigge på, om vi kan sikre flere uddannelsesmuligheder for grønlændere i USA - for eksempel ved, at man kan tage et semester på et amerikansk universitet.

Aki-Matilda Høegh-Dam påpeger, at man endnu ikke mere konkret ved, hvad der kommer på bordet ved mødet. Men hun forventer storpolitiske spørgsmål.

- Når det handler om storpolitik, er det også vigtigt at vide, hvad Grønland kan få ud af det. Selvfølgelig kommer det an på, hvordan mødet konkret kommer til at foregå.

- Men det er vigtigt, at Grønland får de civile og økonomiske fordele, man kan få ud fra det, der bliver aftalt, og ud fra de krav, der bliver stillet fra de forskellige nationer, siger Siumut-politikeren.

Aki-Matilda Høegh-Dam peger også på, at det kan være, at man skal tale militær oprustning i Grønland.

- Det er i hvert fald vigtigt, at Arktis og Grønland bliver en fredelig region, siger hun og tilføjer:

- Men for at sikre os det, kan det jo godt være, at man bliver nødt til at opruste.