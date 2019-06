Politikere med muslimsk baggrund bliver truet og chikaneret af trosfæller

At søge valg til Folketinget har sin pris. Dagevis på vejene med kampagneholdet, arbejde i døgndrift, afsavn fra familie og venner og til tider hårde ord fra pressen og politiske modstandere. For politikere med muslimsk baggrund er prisen ofte dog endnu højere end for deres etnisk danske kolleger.

Det viser en rundspørge, som Kristeligt Dagblad har foretaget blandt 20 ud af 23 kandidater med muslimsk eller mellemøstlig baggrund, der var opstillet ved det netop overståede folketingsvalg.

Her svarer halvdelen ja til, at de har oplevet chikane eller trusler fra herboende muslimer på grund af deres politiske engagement og holdninger.

Flere har oplevet trusler og må i dag afholde sig fra at komme i visse boligområder og lokalmiljøer.

Andre fortæller om smædekampagner på Facebook-fora for herboende tyrkere og muslimer og chikanerende beskeder, der tikker ind i indbakken.

Ifølge Lars Aslan Rasmussen (S), der i snart 14 år har været en del af dansk politik i Borgerrepræsentationen i København og siden i Folketinget, har hetzen fra visse herboende muslimer mod politikere med mellemøstlig baggrund aldrig været mere udbredt.

- Jeg er stillet op til valg siden kommunalvalget i 2005, og folketingsvalgkampen i år er det værste, jeg har prøvet. Smædekampagnerne og chikanen fra visse muslimske miljøer er blevet systematisk og stortrives på blandt andet Facebook. Engang var det "kun" islamister, der langede ud efter mig. Nu er der flere helt almindelige og ofte unge muslimer, som prøver at udskamme mig og kommer med meget grove kommentarer, siger Lars Aslan ­Rasmussen, der også har været i kontakt med politiet efter at have modtaget trusler under folketingsvalgkampen.

Han er én af flere politikere med mellemøstlig og tyrkisk baggrund, der i dag står frem i Kristeligt Dagblad og fortæller om den hverdag, som politikere med muslimsk baggrund oplever. Beretningerne varierer i grovhed og karakter, og flere understreger, at deres politiske engagement også giver dem positive oplevelser med muslimske medborgere. Men fælles for fortællingerne er ofte, at livet som nydansk politiker kræver en særlig tykhudethed.

- Man skal være ekstremt hårdfør, hvis man som muslim engagerer sig i demokratiet og tager debatter om eksempelvis manglende ligestilling og social kontrol, ­siger Halime Oguz (SF), der er født i Tyrkiet og opvokset i Vollsmose i Odense.

Hun er nyvalgt folketingsmedlem for SF og har i årevis sat fokus på muslimske kvinders rettigheder, blandt andet efter selv at være sluppet ud af et arrangeret ægteskab.

Halime Oguz er ifølge eget udsagn blevet "bombarderet med hundredvis" af chikanerende beskeder og flere dødstrusler, siden hun gik ind i politik. Værst går det for sig, når hun blander sig i integrationsdebatten og diskussionen om den manglende ligestilling i minoritetsmiljøer og udsatte boligområder.