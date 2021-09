Hovedstadens Akutberedskab burde have orienteret om, at mange opkald ikke bliver taget og registreret som mistet, lyder det fra regionsformand Lars Gaardhøj (S). (Arkivfoto).

Politikere kritiserer beredskab i sag om mistede 112-opkald

Vi burde have været orienteret om problemerne med de mistede 112-opkald.

Sådan lyder det tirsdag fra formand for Region Hovedstaden Lars Gaardhøj (S).

Efter at have fået en mundtlig orientering fra Hovedstadens Akutberedskab på et møde i forretningsudvalget retter regionsformanden kritik mod selv samme beredskab.

- Der er bred enighed om, at det er for dårligt, at vi ikke har fået information fra Akutberedskabet i forhold til, at flere ringer forgæves og først får besvaret opkaldet i anden omgang eller efterfølgende.

- Vi har ikke været informeret om det på rette tidspunkt, og det har vi rettet en kritik af, siger Lars Gaardhøj efter mødet.

Berlingske har den seneste tid beskrevet, hvordan tusindvis af opkald går tabt, når alarmopkald viderestilles fra Hovedstadens Akutberedskab til regionens vagtcentral.

Mediet har afdækket, at ledelsen i beredskabet har kendt til problemet i over to år.

Ifølge Lars Gaardhøj har Hovedstadens Akutberedskab forsikret politikerne i udvalget om, at "ingen er blevet svigtet".

- Vi har haft en meget grundig gennemgang af de såkaldt mistede 112-opkald. Noget af det, jeg er glad for, er, at Akutberedskabet har forsikret os om, at ingen opkald er gået tabt.

- Dermed har alle, der ringede - selv om det første opkald blev registreret som mistet - fået hjælp. Akutberedskabet har forsikret om, at ingen er blevet svigtet, siger Lars Gaardhøj.

Men tidsfaktoren er afgørende, når det gælder opkald om akut brug for hjælp. Derfor skal der ifølge regionsformanden også ske noget, så færre opkald bliver registreret som mistet.

- Akutberedskabet har forklaret, at der er blevet ansat flere til at tage telefonerne her i august, og at der vil komme yderligere en opnormering, siger Lars Gaardhøj.

Regionsformanden har iværksat en undersøgelse, og regionsrådet skal på et møde 21. september tage stilling til et kommissorium for undersøgelsen.

Lars Gaardhøj lægger op til, at det er regionen selv - eventuelt med inddragelse af eksterne eksperter - der skal lave redegørelsen.

Redegørelsen ventes at være klar til oktober.

Om den manglende orientering fra beredskabets side får nogen personalemæssige konsekvenser, er ifølge regionsformanden for tidligt at svare på.

Han har heller ingen kommentarer til oplysningen i Berlingske tirsdag om, at formanden for regionens sundhedsudvalg allerede i februar 2020 blev gjort opmærksom på problemer på vagtcentralen af en anonym medarbejder.