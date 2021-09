Politikere kræver hurtigt svar på 112-kiks

Problemerne med 112-opkald til vagtcentralen, som ikke går hurtigt nok igennem, har været kendt af ledelsen i Region Hovedstadens Akutberedskab i mindst to og et halvt år.

Det får nu regionspolitikere inklusive den tidligere, mangeårige regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) til at rykke for redegørelsen, der skal pege på, hvor hunden ligger begravet, så problemerne kan løses hurtigt.

- Vi er helt inde i kernen af sundhedsvæsenet, hvor folk skal have hurtig hjælp til akut opstået sygdom. Så det er skrækkeligt, der ikke er styr på det, siger Martin Geertsen, Venstres gruppeformand i regionsrådet, til Ritzau.

Berlingske har påvist lang tids problemer med mistede opkald, hvor borgere ikke modtager øjeblikkelig hjælp fra en sundhedsfaglig medarbejder på regionens vagtcentral på grund af kø på telefonen.

Problemet opstår, når opkald viderestilles fra Hovedstadens Beredskab til regionens 112-vagtcentral, så der kan sendes en ambulance afsted. I denne viderestilling mistes opkald på grund af kø på linjen.

Oveni viser det sig nu, at akutberedskabets øverste ledelse igennem flere år har kendt til problemet, uden at det er blevet løst.

Fredag forlangte Region Hovedstaden en undersøgelse af problemerne.

- Det er for tidligt at spekulere i konsekvenser. Når vi har et ordentligt grundlag at diskutere på, så må vi træffe de beslutninger, der skal til, siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj (S), til Ritzau.

Allerede tirsdag får forretningsudvalget i Region Hovedstaden en mundtlig gennemgang af sagen, mens man afventer den senere skriftlige redegørelse, oplyser han.

Da sagerne ifølge Berlingske går flere år tilbage, så omfatter de også tidligere regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersens (S) regeringstid. Hun var politisk leder af Region Hovedstaden fra 2014, indtil hun fratrådte 1. august i år for at hellige sig kampen om at blive ny overborgmester i København.

Hun afviser ligesom Gaardhøj at have hørt om problemerne med 112.

- Det var nyt for mig, da historien kom frem i medierne. Det er dybt bekymrende, at man ikke kan komme igennem, når man ringer til 112, og at der skulle være så mange missede opkald. Det er helt grotesk, hvis det har stået på siden 2019, uden at vi har haft mulighed for at handle på det politisk, siger den tidligere regionsrådsformand.

Venstres Martin Geertsen er enig.

- Det kan undre mig, at den type problemer kan cykle rundt i systemet i lang tid, uden at det skubbes opad, så politikerne kan forholde sig til sådan en kæmpemæssig problemstilling, siger han.

- Vi må forlange nu, at der bliver lavet et alarmsystem, så det hurtigere kommer frem til politisk behandling, når der er så vigtige problemer. Og så skal vi have en redegørelse meget hurtigt, som både besvarer, hvorfor de her problemer ikke kom til politikernes kendskab, hvordan undgår vi det fremover, og som peger på, om det handler om mangel på penge, personale eller organisering, siger Geertsen.