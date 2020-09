Politikere kan ikke enes om elløbehjul i København

Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg forlader mandag aften forhandlingsbordet uden at nå til enighed om nye regler for elløbehjul i kommunen.

Ifølge TV2 Lorry har Radikale Venstre sat en stopper forhandlingerne, efter at det viste sig, at der var et flertal for et forbud mod elløbehjul i byen.

- Jeg er utroligt skuffet over de partier, som de facto i dag har præsenteret os for en løsning, der betyder, at der ikke skal være løbehjul i København, siger Mette Annelie Rasmussen til Ritzau.

Mette Annelie Rasmussen så gerne, at man indførte en model, hvor elløbehjul fik parkeringspladser i byen. Hun mener, det kunne få bugt med problemet med de mange løbehjul, der ligger og flyder i gaderne.

- Vi havde håbet på, at vi kunne nå hinanden i en eller anden fornuftig løsning, der gav mulighed for at regulere skarpt på parkering, miljø og brug af byens rum, men det var der ikke appetit på fra socialdemokraterne, siger hun.

Hun oplyser, at Socialdemokratiet til mødet har foreslået et delvist forbud af elløbehjul, der gælder i Indre By og brokvartererne.

Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), udtalte i sidste uge, at hun gerne så et decideret forbud mod elløbehjul i København.

- Løbehjulene har skabt store frustrationer for københavnerne, fordi de gennem halvandet år nu har spærret både fortove og cykelstier og dermed skabt farlige situationer for både cyklende og gående, sagde hun.

- Løbehjulene gør ikke en afgørende forskel i den københavnske trafik, fordi det ofte er gående eller cyklister, som vælger at hoppe op på et løbehjul og suse gennem byen.